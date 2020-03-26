宋慧喬中長髮慵懶魅惑！快剪5個及肩同款　微捲、打層次超浪漫

前陣子宋慧喬剛為畫報拍攝換上超美的復古羊毛捲，最近在拍攝雜誌封面時，又以霸氣的中長直新髮型出現啦～這款髮型乍看是平凡的直髮，卻被宋慧喬演繹出魅惑的慵懶風情，就是因為他唯美的中長髮長度跟弧度，也正是韓國現在很夯的風格！以下推薦5款韓妞最愛的中長髮、及肩髮型，剪完瘦臉又超有範！

#八字瀏海Ｘ羽毛剪中長髮

第一款就是宋慧喬在《太陽的後裔》中大夯的八字瀏海+羽毛剪中長髮！沒錯～這款髮型最近又回到韓國的髮型趨勢啦！除了能夠瘦臉、修飾額頭跟顴骨的八字瀏海之外，這款髮型的重點在於耳側兩旁羽毛般的髮尾，且長度剛好落在鎖骨及肩處，加上微微向內彎的弧度，非常修飾下顎邊緣，特別適合方臉、脖子粗的人剪！

#空氣燙Ｘ肩下中長髮

這款中長髮的長度稍微長一點點，大約在肩下3公分左右，加上很有蓬鬆感的空氣燙，讓它風格唯美、更顯溫柔氣質，是韓妞很愛的一款捲髮！空氣燙主要的重點在於Q彈蓬鬆的捲度，能夠製造頭髮的輕盈感，又能在臉部邊緣形成自然陰影，修飾肉肉臉、圓臉跟突出的下顎弧度，基本上是一款不挑臉型的瘦臉髮型！

#髮尾微彎捲Ｘ層次剪中長髮

這款髮型跟羽毛剪有異曲同工之妙，不過不一樣的是它的層次比較高，且是整頭髮尾打出層次（羽毛剪只在耳側髮尾做層次）～不過層次剪要注意頭髮的長度，剪太短的話反而會顯臉大！最好的長度就是及肩的中長髮長度，不只能夠修飾脖頸線條，層次更可以讓圓臉、方臉的臉部骨感更加分明，肉肉感自然降低！

#分層C字捲Ｘ及肩中長髮

分層C字捲是最近韓國人人都在燙的捲度～以多個C字捲度搭配形成，每一捲都維持C字彎度，從耳上開始捲至髮尾，整體看起來就很像用電捲棒捲出來的浪漫捲度！這款髮型不管搭配空氣瀏海、八字瀏海都ok，也是不挑臉型的髮型之一，燙完之後更是人見人愛的溫柔系捲度！

#外翻捲Ｘ齊肩中長髮

這一款髮型很適合有個性的女孩剪！以外翻捲搭配上齊肩的中長髮，看起來既有活潑又俐落～如果想要女性化一點，可以搭配空氣瀏海，並把耳側的頭髮捲出C字弧線，如果喜歡率性風的女孩可以搭配齊瀏海或眉上瀏海就會很霸氣！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@kyo1122、@junoha_neul、@pm6.47、@kaneta.hair、@junohair.high、@ga.been、@chahongroom_yangjae、@songhyekyo2、@lamire.jp、@rddddr、@eun__1010

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