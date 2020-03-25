日本男生票選「理想女友」女星排行榜　第一名不意外已連霸四年

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除了南韓女星有各式各樣的排行榜，日本女星的排行榜也很有看頭，日本公信榜Oricon News每年都會票選出「理想女友」女星TOP10，此次的調查訪問了500位各年齡層的男性，公認最想交往的女星結果出爐，以下就來看看你喜歡的女神有沒有入榜吧！

TOP1：新垣結衣

第一名是新垣結衣一點也不意外，已蟬聯了4年的冠軍寶座，在詳細的調查結果中還可以發現新垣結衣佔據了20～49歲區間男性的第一名，代表作如《月薪嬌妻》、《空中急診英雄》、《王牌大律師》⋯⋯不勝枚舉，還有近期的Switch 健身環廣告，都展現了可愛、清新脫俗的氣質，不愧被稱作「國民老婆」。

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 下午 7:34 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 27 日 下午 6:33 張貼

TOP2：綾瀨遙

在此排行榜中算是較資深的女星，不過這也證實了綾瀨遙的魅力是如此屹立不搖，雖然平時穿衣保守，不過綾瀨遙的身材非常好，上圍豐滿、體態勻稱，從早期的寫真照或是很偶爾的穿上性感禮服出席活動中能看到。

在 Instagram 查看這則貼文 Carrie_StarswJewellery（@carrie_starswjewellery）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 下午 11:50 張貼

TOP3：吉岡里帆

以《四重奏》一劇爆紅，雖時常接演反派角色，可愛外型仍被封為新生代女神，多次擔任日劇女主角，人氣急劇上升，想比去年排名上升了7位！

在 Instagram 查看這則貼文 吉岡里帆（@riho_yoshioka）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 上午 1:31 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 吉岡里帆（@riho_yoshioka）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 上午 6:02 張貼

TOP4：有村架純

因清純外型而有「國民女友」封號，不論素顏還是淡妝都迷倒眾生，在SKII廣告中素顏出鏡的模樣，讓人驚嘆她自然的美貌。

在 Instagram 查看這則貼文 kasumi arimura 有村架純&staff（@kasumi_arimura.official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 24 日 上午 3:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 kasumi arimura 有村架純&staff（@kasumi_arimura.official）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 2:12 張貼

TOP5：本田翼

熱愛打電動的電玩女神本田翼，遊戲直播不用露臉就有上萬關注，加上可愛又有活力的外型，許多男生認為喜歡打遊戲的女生好像特別有趣。

▲本田翼（圖／翻攝自iG@tsubasa_0627official）



第六名以降，依序為濱邊美波、白石麻衣、深田恭子、田中美奈實與廣瀨鈴，在台灣的知名度或許沒這麼高，但幾乎每一位都擁有著天使臉孔與魔鬼身材，此外，令人覺得相當可惜的是，像是石原里美、桐谷美玲、小松菜奈等高人氣當紅女星竟然沒入榜，令支持粉絲相當惋惜，也只能慨嘆實在有太多才貌兼具的日本女星了。

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