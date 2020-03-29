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「收納」是改善情緒的好方法！4個風格IG給你家居佈置靈感

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▲室內設計風格。（圖／翻攝自IG@apartmenttherapy, @ashleytstark）

編／Linda

防疫時期在家中不免有時覺得煩悶或心浮氣躁，這時把重心放在居家空間的整理會是一個改善情緒的好方法，利用時間思考如何為原本一陳不變的空間注入新意，創造符合自我風格的居家美感，《ET Fashion》幫你整理出4個IG必追室內設計帳號，多種風格供你室內空間規畫以及擺設靈感，一起把家變得更像一個家，提升生活品質。

Ashley Stark Kenner

Ashley Stark Kenner為美國地毯及布料公司Stark創意總監，從小在家族企業的薰陶之下對於美感及設計充滿熱愛，14歲時甚至重新裝修自己的臥室，擁有絕佳眼光的他在IG上蒐羅許多有特色的室內設計並分享給大家。

Homepolish

Homepolish內容含括各種風格及室內設計和佈置，從臥室、廚房、浴室到頂樓陽台都美到讓人想直接住進去，想要汲取靈感的人絕對要去看看。

Apartment Therapy

Apartment Therapy是專攻居家的生活設計部落格，和其他IG相關帳號不同的一點是，Apartment Therapy多提供「公寓」的裝飾想法，住公寓的朋友們可以參考，利用小巧空間打造合適的風格。

Michelle Ogundehin

Michelle Ogundehin為《Elle Decoration》前主編，專頁上以色調為靈感重點，舉凡以2020年度色經典藍網羅符合主題家飾設計，還有綠色、紫色、粉色等室內風格色彩，光瀏覽就心情很好。

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關鍵字：

室內設計, 家居布置, 房間改造, 公寓改造, 防疫, IG
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