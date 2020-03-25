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凱特王妃前往一線探望醫護　「玫瑰色西裝」意外平價3500元入手

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▲凱特 。（圖／翻攝自IG）

▲英國皇室凱特王妃與威廉王子前往克羅伊登探望當地前線醫護人員 。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）近日也與威廉王子一同前往克羅伊登探望當地前線醫護人員，不過焦點難免轉移到凱特王妃的造型上，她換上一身「玫瑰色西裝」亮相，看似高貴其實出自英國平價品牌服飾，親民舉動再度加分。

▲凱特 。（圖／翻攝自IG）

▲凱特換上平價品牌Marks and Spencer，西裝外套約台幣3500元。

全球疫情持續升溫，凱特王妃近日與威廉王子現身為克羅伊登醫護人員打氣，威廉王子表示：「很榮幸能夠與醫療人員見面，向他們致上最高敬意。」此外，這也寫下皇室首次訪問前線的歷史，受到粉絲一面倒叫好。然而畫面曝光之後，焦點難免被凱特的造型搶走，為了打造沉穩氣質，她換上一身鮮艷的「玫瑰色西裝」十分襯托膚色，色彩明亮順勢脫穎而出成為全場焦點，衣著貼身剪裁相當俐落，搭配肩線以及褲腿褶縫頗有氣場，凱特選擇放下披肩長髮增添溫柔，腳踩銀色高跟鞋收尾，整身造型遊走於幹練與柔美間取得平衡。

不過而後也被眼尖網友發現，看似高貴的造型原來出自英國平價服飾品牌 Marks and Spencer ，外套折合台幣約3500元，同色長褲也只要2000元出頭就能搞定一身搭配，連小資女孩都能無壓力購入同款，不得不讓外界再次佩服凱特王妃的穿搭實力。

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關鍵字：

凱特王妃, 梅根, 威廉, 哈利, 王子, 皇室, 英國, Marks and Spencer
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