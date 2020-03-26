水晶王國慶125周年　施華洛世奇經典藍、天鵝標誌入設計

▲安心亞佩戴SWAROVSKI 125周年經典藍色的首飾與腕錶同慶。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是施華洛世奇（Swarovski）成立125周年，與品牌友好的安心亞戴上新款水晶首飾與腕錶，清楚點出品牌的招牌元素：經典藍色與天鵝標誌，一系列慶祝款式分別以深淺不同的藍色水晶呈現，並為天鵝造型首飾增添新設計，加上復刻1976年誕生的第一件水晶小老鼠擺飾，水晶王國的125周年慶很熱鬧！

▲施華洛世奇125周年推出的CRYSTALLINE GLAM腕錶，14,900元。



▲花朵造型的SUNSHINE項鍊（左）8,990元，TENNIS DLX手鍊7,990元。



Daniel Swarovski於1895年創立施華洛世奇，以頂尖技術製作水晶，為人們生活增添光彩，其標誌性的藍色與天鵝圖案深植人心，因此在125周年之際，將經典再度發揚光大，天鵝標誌的首飾點綴藍色水晶、常賣款TENNIS DLX手鍊也換上淺藍色新裝，特別設計的SUNSHINE系列則以綻放的花朵為主角；而被粉絲列為必收的紀念品，正是復刻自1976年的第一件水晶老鼠擺飾，另有一組125周年貓、刺蝟、老鼠擺飾復刻版套裝，也值得收藏。

▲施華洛世奇LOUISON耳環（左）3,990元，經典天鵝造型的DANCING SWAN 戒指6,490元。



▲施華洛世奇125周年紀念復刻版家族的貓、刺蝟、老鼠復刻版套裝，5,990元。

每個飾品品牌都有專屬的經典設計，希臘品牌Folli Follie的Heart4Heart Floral系列，即是讓人一眼就能認出的作品，造型取自四葉幸運草，由4片愛心組成幸運草圖案裝飾腕錶或飾品，是Folli Follie的主力系列。

▲Folli Follie H4H MATI系列手鍊（左）2,790元，耳環3,890元。（圖／Folli Follie提供）