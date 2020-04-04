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一張椅子就能瘦！南韓健身女王「居家3動作」火速練出大腿縫　

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編輯／Ann

很多女孩體脂雖然處於正常範圍，不過無奈局部看起來還是相當肥胖，像是難搞的大腿內側（俗稱腿縫），只要練出線條穿上短褲就能美美出門，姐妹們快搶在夏天來臨之前甩肉，南韓健身女王崔寶瑛公開的一招居家健身必須學起來！

▲減肥。（圖／翻攝自IGdasolmom_）

▲42歲南韓健身女王崔寶瑛傳授居家健身瘦出腿縫。（圖／翻攝自IG@dasolmom_）

42歲南韓健身女王崔寶瑛已經是一個孩子的媽，不過身材和臉蛋完全維持在少女等級，總是大方傳授居家健身Tips的她，在IG上擁有多達18萬粉絲堪比藝人。正逢疫情期間崔寶瑛也教大家足不出戶練出S曲線，最新公開一招「練腿縫」動作相當簡單馬上筆記下來。

▲減肥 。（圖／IG@dasolmom_截圖）

▲減肥 。（圖／IG@dasolmom_截圖）

▲減肥 。（圖／IG@dasolmom_截圖）

▲3招在家瘦出大腿線條。（圖／翻攝自IG@dasolmom_）

首先以側躺的姿勢靠在地板上，第一組基礎動作就是一般的側抬腿，可以慢慢加快速度達到大腿內側的酸度；第二組進階版上腿屈膝以踮腳姿勢放在後腳膝蓋前方，後腳繼續做抬腿動作，再來背過身體換一面繼續抬腿，兩側都需要鍛煉；最後一個動作就是藉助椅子的力量，一腳支撐一腳抬腿。

崔寶瑛也指出這三套動作只需要堅持做一次，就會慢慢讓大腿內側緊實，但是隔天出現酸痛感也是很正常的，身體要慢慢習慣運動這件事，才會讓線條更為漂亮。

►想瘦先記好！激升減脂效果的7件事　「別老是做同一運動」

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 南韓, 健身, 節食, dasolmom, 崔寶瑛
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