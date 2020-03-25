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「飛行寶石」竟然推出限量彩妝　超美的閃粉女孩淪陷

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記者李薇／台北報導

香緹卡每年都會以環境保育為題，推出相關的限量彩妝單品，喚民眾對於愛地球這件事的重視，今年當然也不例外，這次以「飛行寶石」蜂鳥為主題，設計出全新的限定彩妝，優雅又潤澤的唇膏，還有妝感細緻、服貼的眼影，可以展現出女性柔美的同時，又持續保育愛護地球的生物。

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲花妍香頌唇膏系列。（圖／記者李薇攝）

「飛行寶石限量彩妝」總共推出4支唇膏、2盤眼影、1盤蜜粉餅，其中，花妍香頌唇膏，質地水潤保濕，可以呈現出潤澤感、保濕的唇妝效果，細緻透亮的顏色，可以呈現出自然的唇妝效果，帶出女性的溫柔婉約。

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲飛行寶石限量四色眼影。（圖／記者李薇攝）

限量的四色眼影盤從包裝上就以蜂鳥作為主題，裡面是4個婉如鑽石般色澤的眼影，細緻帶有金屬光感的質地，可以呈現出眼眸的閃閃動人，搭配上特殊的色澤，可以創造與眾不同的眼妝效果，非常值得一試。

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲眼影試色照片，上圖#熱帶暖，下圖#月光寒。（圖／記者李薇攝）

另外，這次品牌也與法式甜點「穿石」合作，推出「飛行寶石下午茶饗宴」，繽紛的色澤，搭配上羽毛裝是不的巧克力、花朵，象徵著飛行的蜂鳥一般，栩栩如生，完全就是網美等級下午茶，可以滿足少女的夢幻想像。

▲香緹卡 。（圖／記者李薇攝）

▲香緹卡也與穿石推出下午茶甜點系列。（圖／記者李薇攝）

關鍵字：

香緹卡, chantecaille, 穿石, 彩妝, 蜂鳥, 保育, 限量彩妝
fashion.net

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