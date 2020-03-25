《華麗追隨》池田依來沙性感外型男女通殺　厭世眼神激似小松菜奈

▲日劇《華麗追隨》由池田依來沙擔任主演。



記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@elaiza_ikd

在《戀愛可以持續到天長地久》完結後，現正熱播且人氣直線攀升的是這部——由蜷川實花所執導的日劇《華麗追隨》（Followers），其中飾演女主角的池田依來沙也跟著成為熱搜對象，銳利的眼神與態度更被網友發現激似厭世女神小松菜奈！

在 Instagram 查看這則貼文 ELAIZA IKEDA（@elaiza_ikd）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 上午 12:50 張貼

▲池田依來沙上一部作品《貞子：起源》。



池田依來沙因去年的電影《貞子：起源》而開始打開在台灣的知名度，父親是日本人，母親則是菲律賓、西班牙混血，擁有深邃的混血五官、169公分的高挑身材以及人人稱羨的傲人上圍，日常的她則流露出一股傲氣與厭世氣息，既性感又帥氣的形象，可說是男女通殺。

▲姣好身材為她吸引不少男性粉絲。



相對其他平均身高嬌小的日本女星，池田依來沙逼近170的身高讓她以模特兒的身份出道，曾擔任日本雜誌《nicola》、《CanCam》的專屬模特兒，體態纖細的同時又凹凸有致，不論是活動上穿著長禮服、私下寬鬆的街頭風，穿什麼衣服都駕馭得來，搭配一張厭世時尚臉，濃密的眉毛、睫毛，大眼與白皙皮膚，搭配上瀏海造型，確實頗有小松菜奈的韻味。

▲有許多網友都說她的外貌與風格激似小松菜奈。



▲模特兒出身的池田依來沙可說是個活生生的衣架子。



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▲走秀也超有架勢。

有時空靈、有時又能火辣，甚至連女生都會被迷倒，年僅23歲的池田依來沙不只有外表上的優勢，在電影《我們都是超能力者》、《貞子：起源》中的演技也是備受肯定的，身為前途無量的新生代女演員，相信未來還會有更多好作品。

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