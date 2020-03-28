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迪士尼公主最新聯名飾品！《魔髮奇緣》太陽花、灰姑娘玻璃鞋變耳環超夢幻

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@clue_official、online.samantha.co.jp

迪士尼公主每次推出聯名商品，總是美到讓人荷包失守。這次韓國飾品品牌clue聯手迪士尼裡的長髮公主樂佩、小美人魚愛麗兒與灰姑娘仙杜瑞拉，推出一系列閃亮華麗的飾品，耳環、項鍊、戒指款式全都精緻唯美，戴上去彷彿變身童話中的公主。

#長髮公主樂佩

長髮公主樂佩無敵長的金髮變成金色飾品，搭配代表色粉紫水鑽點綴，既夢幻又浪漫。《魔髮奇緣》電影中具有魔力的太陽花也變成設計靈感。項鍊一款是公主剪影搭配水鑽裙擺，第二款是太陽花變成魔法棒造型，另外兩款是金色花朵圖案搭配白色、粉紫小鑽。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲公主剪影項鍊39,900韓元（約台幣947元）、魔法棒項鍊49,900韓元（約台幣1,185元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲小墜飾項鍊、耳環各為19,900韓元（約台幣472元），公主項鍊29,900韓元（約台幣710元）。

耳環總共有三款，小顆耳環戴起來低調唯美，垂墜式耳環則超級閃耀。還有一款戒指，造型讓人想到公主的皇冠。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲垂墜式耳環39,900韓元（約台幣947元）、小顆耳環19,900韓元（約台幣472元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲公主戒指29,900韓元（約台幣710元）。

#小美人魚愛麗兒

小美人魚飾品以海洋元素做為設計靈感，珍珠是最主要的素材，配上金色飾品和藍色小鑽石，造型設計成貝殼形狀，還有海星圖案裝飾。項鍊一樣總共有四款，耳環小顆兩款、垂墜式一款，戒指一款，戴上去彷彿跟美人魚一樣從海裡來。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲公主剪影項鍊39,900韓元（約台幣947元）、魔法棒項鍊49,900韓元（約台幣1,185元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲小墜飾項鍊、耳環各為19,900韓元（約台幣472元），公主項鍊29,900韓元（約台幣710元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲垂墜式耳環39,900韓元（約台幣947元）、小顆耳環19,900韓元（約台幣472元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲公主戒指29,900韓元（約台幣710元）。

#灰姑娘仙杜瑞拉

《仙履奇緣》故事中的玻璃鞋、南瓜馬車都融入進飾品設計中，使用灰姑娘代表性的淺藍色系小鑽，搭配銀色飾品看起來仙氣逼人！愛心形狀的項鍊、耳環、戒指，組成一套特別美。這系列飾品一樣是項鍊四款，耳環小顆兩款、垂墜式一款，戒指一款。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲公主剪影項鍊39,900韓元（約台幣947元）、魔法棒項鍊49,900韓元（約台幣1,185元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲小墜飾項鍊、耳環各為19,900韓元（約台幣472元），公主項鍊29,900韓元（約台幣710元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲垂墜式耳環39,900韓元（約台幣947元）、小顆耳環19,900韓元（約台幣472元）。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲公主戒指29,900韓元（約台幣710元）。

另外日本品牌Samantha Thavasa旗下的珠寶品牌SAMANTHA SILVA，也有推出長髮公主樂佩的聯名飾品。這系列以樂佩的金色長髮為靈感，搭配白色小花裝飾，以及粉紫色小鑽，湊在一起浪漫唯美，讓人想到電影中樂佩的長髮跟花朵編織在一起的模樣。這系列有兩款耳環、一款項鍊、一款戒指。

▲迪士尼公主飾品。（圖／翻攝自IG@clue_official）

▲長髮公主項鍊19,800日圓（約台幣5,428元）、戒指18,700日圓（約台幣5,127元），耳針耳環24,200日圓（約台幣6,635元）、夾式耳環25,300日圓（約台幣6,936元）。
 

►「感謝你來到這世上」　迪士尼寶寶戒指可客製誕生石，還能當項鍊

►《花木蘭》聯名飾品浪漫登場！揪男友戴李翔情侶對戒超甜蜜

關鍵字：

迪士尼公主, 迪士尼, 公主, 韓國, 飾品, clue, 聯名, 長髮公主, 美人魚, 灰姑娘
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