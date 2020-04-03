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Jessica不洗頭還是有蓬鬆秀髮！3分鐘超簡易整理術　自己就能吹出空氣感

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▲▼ Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣，手殘也超好上手。（圖／Bella儂儂提供）

春天的暖意與濕度越來越濃厚，不只妝容不用半天就崩壞，就連秀髮一出門就扁塌地像海帶該怎麼辦？有著少女時代顏值擔當的Jessica混血般的精緻臉孔與穿搭品味，是許多年輕女生心中的完美指標，而平時就喜歡在社群上分享自己保養、彩妝的Jessica，更在YOUTUBE頻道上親自教學超簡單3分鐘空氣整髮術！Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授超狂扁塌髮整髮秘訣，就連手殘女孩也超好上手！

Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩

▲▼ Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣，手殘也超好上手。（圖／Bella儂儂提供）

這太不科學了啦 ~ 怎麼剛起床頭髮也能這麼蓬鬆有型？許多女生對於髮型，最困擾的不是瀏海怎麼剪、燙捲還是拉直，而是每天起床，那扁塌油膩的秀髮就像兩天沒洗頭一樣讓人害羞，甚至有時候小偷懶不洗頭，隔天出門就得戴著帽子遮羞 ~ 親愛的別慌張，儂編都懂 ( 拍 ) ，有著一頭亮麗長直髮的Jessica過去就分享自己最害怕的就是頭頂扁塌沒有空氣感，因此每天出門前除了想造型，最重要的一定會花個3分鐘把頭髮的蓬鬆度吹出來！

親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣
 逆向梳頭

▲▼ Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣，手殘也超好上手。（圖／Bella儂儂提供）

是的妳沒看錯，誰說女明星的秀髮一定都是造型師在管理的，Jessica自己也當自己的髮型設計師！Jessica在影片中就分享，每天早上起床面對扁塌黏膩的頭頂，首先她會準備一把大軟梳，將頭髮到過來梳，改變髮流之餘，也能模糊被睡塌的髮線與頭型。

玉米鬚髮根夾

▲▼ Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣，手殘也超好上手。（圖／Bella儂儂提供）

再來第二步，若妳像Jessica一樣是天生大直髮，且髮質細軟難塑形，不妨試試加上這一招！利用有著波浪弧度的玉米鬚夾，在接近髮根處輕輕夾上2-5公分寬的波浪紋，不過在整髮時要小心，抓取出的髮量莫過於太厚，且最好選擇中間髮絲來塑型會更自然喔！

頭髮還能這樣吹

▲▼ Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣，手殘也超好上手。（圖／Bella儂儂提供）

除了上述的小撇步，Jessica在吹頭髮上也有訣竅！首先選一把有彈性不卡髮絲的梳子，接著順著髮流方向以Z字型搭配熱風緩慢往後梳，將髮根吹澎、並帶走髮根的溼氣與油感，不過在吹整的時候也要小心，切勿梳太用力，不然反而會讓髮際線越來越高呦！

善用定妝小法寶

▲▼ Jessica不洗頭秀髮依舊蓬鬆不油膩！女神親授3分鐘扁塌髮整髮秘訣，手殘也超好上手。（圖／Bella儂儂提供）

當然了，不只整髮技術上處處藏巧思，Jessica在出門前為了維持秀髮的蓬鬆度，還會噴上蓬蓬水！倘若家中沒有這類型的專業髮型噴霧，儂編建議也可以拿起手邊的蜜粉沾取些許拍在髮根處當作定妝，蜜粉不僅控油更控濕，作為整髮後蓬鬆度的定妝還能讓你維持一整天不跑型 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@Jessica、youtube@Jessica

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Jessica, 頭髮保養, 秀髮, 整髮秘訣, 扁塌髮
fashion.net

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