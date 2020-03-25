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嬌蘭最新鈴蘭淡香水　以新娘頭冠為發想，美到像件藝術品

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▲台灣限量僅50瓶，粉絲們要買快搶。（圖／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

每年約5／1前後，法國嬌蘭總是以鈴蘭香，歡慶春日時光。為了紀念這種被視為幸運符的花朵，品牌知名的Muguet鈴蘭系列總會推出迷人的限量版香氛。今年推出縷金瓷卉蜂印瓶，象徵著典藏永恆的祝福。


▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

鈴蘭比玫瑰或茉莉花更脆弱而固執，難以輕易萃取其芬芳之美。然而嬌蘭的調香師們，仍舊成功釋放了她的秘密，並重現其特有的香氣。1908年，雅各．嬌蘭(Jacques Guerlain )，創造出嬌蘭首款鈴蘭香氛─Muguet鈴蘭淡香水，一款帶有迷人鳶尾花香的夢幻調香氣。

1998年，尚．保羅．嬌蘭(Jean-Paul Guerlain)創造出自己的版本，隨後自2016年開始，帝埃里．瓦賽(Thierry Wasser)則以其調製的配方，讓法國嬌蘭每年都綻放一次獨特的鈴蘭香。

▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／品牌提供）

2020年，特別與Maison Massillon設計工作室合作，打造出最新的「鈴蘭淡香水 縷金瓷卉蜂印瓶」。設計靈感主要來自傳統的新娘頭冠，並將其創意延伸至首飾和精緻配件。

▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／品牌提供）

細緻優雅且點綴著些許金漆的白色小花串，自蜂印瓶的圓頂蓋一一垂落，而香水瓶身的最後妝點步驟，就交由專業的法國嬌蘭女工藝師們。個別在在蜂印瓶頸纏上封瓶金線，並在瓶身中央貼上香氛標籤後，完成這一瓶值得典藏的幸福香氛。

▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲嬌蘭 幸福永駐 鈴蘭香氛蠟燭，180g，3,050元。

隨著香水，同步推出幸福永駐鈴蘭香氛蠟燭，由柔軟的綠蠟搭配精緻的白色餅乾瓷罐，交織出清新純淨的設計風格。伴隨春天微甜爛漫氣息，點燃淡淡鈴蘭花香與朵朵玫瑰芬芳，空氣中飄逸溫暖純淨與優雅香氣，讓這個春天沉浸著歡愉幸福氛圍。

▲▼嬌蘭鈴蘭香水。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 幸福永駐 鈴蘭淡香水 縷金瓷卉封印瓶，125ml+20ml，23,700元。

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關鍵字：

嬌蘭, 鈴蘭香水, 限定, 限量
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