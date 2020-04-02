孫芸芸腳踩「賽車鞋」！流線設計修飾腿型　將成為2020春夏爆款

球鞋時尚無疑是近幾年儂編最愛的流行，讓雙腳暫時遠離高跟鞋的摧殘、獲得解放，而這波球鞋熱的帶動先驅，除了Nike、adidas、PUMA、FILA...等運動品牌之外，時尚精品品牌Balenciaga也功不可沒，從2017年的Speed Trainer襪套鞋再到2018年厚底老爹鞋Triple S，許多時尚潮人紛紛在敲碗下個會空降潮鞋榜的Balenciaga大勢鞋款，如今我們終於在2020春夏得到了回覆，就是這雙以「賽車鞋」為原型的zen sneaker！



賽車鞋是什麼？

揮別這幾年球鞋在大底上加厚、加寬的趨勢，賽車鞋為了讓駕駛能精準地踩到剎車和油門，鞋型呈流線狀，省去過多的裝飾效果，確保鞋子完全貼和腳板。另外，為避免鞋子鬆脫，會以魔鬼氈、鬆緊帶或抽繩來固定，即使有鞋帶設計，孔數也會落在12孔以上，讓你把鞋子繫好繫滿。



孫芸芸搶穿

孫芸芸身為時尚先驅，搶先為zen sneaker開出第一槍，成功弭平大家擔心它難駕馭的疑慮。簡單套上黑色背心和短褲，把穿搭重點放在鞋子本身即可，突顯這雙鞋最令人激賞的部分，就是能完美修飾腿型的修長尖頭鞋楦和圓弧鞋舌！



復古經典款

介紹完了Balenciaga zen sneaker，儂編不免俗地要介紹幾個其他品牌推出的賽車鞋！PUMA算是賽車鞋元老，光從品牌與法拉利多年來的友好關係便可知。Onitsuka Tiger的經典鞋款Mexico 66雖一開始不是為賽車運動而生，但充滿80年代復古味的尖頭鞋楦和平底設計，完美符合速度感的追求。



柔軟皮革款

賽車鞋的另一個特點，就是大多採用柔軟皮革面料，提升鞋面包覆性也讓前掌更容易彎曲。以頂級皮革起家的ECCO同時兼具以上機能性，鞋底上的豆豆設計讓壓力能平均分散在腳底板上。至於adidas除了原本的運動線和潮流線之外，還有一個專門設計賽車用具的adidas Motorsport支線，雖然不是那麼廣為人知，但可是賽車達人眼中的夢幻逸品。



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