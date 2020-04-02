fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸腳踩「賽車鞋」！流線設計修飾腿型　將成為2020春夏爆款

> >

球鞋時尚無疑是近幾年儂編最愛的流行，讓雙腳暫時遠離高跟鞋的摧殘、獲得解放，而這波球鞋熱的帶動先驅，除了Nike、adidas、PUMA、FILA...等運動品牌之外，時尚精品品牌Balenciaga也功不可沒，從2017年的Speed Trainer襪套鞋再到2018年厚底老爹鞋Triple S，許多時尚潮人紛紛在敲碗下個會空降潮鞋榜的Balenciaga大勢鞋款，如今我們終於在2020春夏得到了回覆，就是這雙以「賽車鞋」為原型的zen sneaker！

賽車鞋是什麼？

▲▼厚底鞋Out？ 孫芸芸腳踩「賽車鞋」，預測將會成為2020年潮鞋榜首！。（圖／Bella儂儂提供）

揮別這幾年球鞋在大底上加厚、加寬的趨勢，賽車鞋為了讓駕駛能精準地踩到剎車和油門，鞋型呈流線狀，省去過多的裝飾效果，確保鞋子完全貼和腳板。另外，為避免鞋子鬆脫，會以魔鬼氈、鬆緊帶或抽繩來固定，即使有鞋帶設計，孔數也會落在12孔以上，讓你把鞋子繫好繫滿。

孫芸芸搶穿

▲▼厚底鞋Out？ 孫芸芸腳踩「賽車鞋」，預測將會成為2020年潮鞋榜首！。（圖／Bella儂儂提供）

孫芸芸身為時尚先驅，搶先為zen sneaker開出第一槍，成功弭平大家擔心它難駕馭的疑慮。簡單套上黑色背心和短褲，把穿搭重點放在鞋子本身即可，突顯這雙鞋最令人激賞的部分，就是能完美修飾腿型的修長尖頭鞋楦和圓弧鞋舌！

復古經典款

▲▼厚底鞋Out？ 孫芸芸腳踩「賽車鞋」，預測將會成為2020年潮鞋榜首！。（圖／Bella儂儂提供）

介紹完了Balenciaga zen sneaker，儂編不免俗地要介紹幾個其他品牌推出的賽車鞋！PUMA算是賽車鞋元老，光從品牌與法拉利多年來的友好關係便可知。Onitsuka Tiger的經典鞋款Mexico 66雖一開始不是為賽車運動而生，但充滿80年代復古味的尖頭鞋楦和平底設計，完美符合速度感的追求。

柔軟皮革款

▲▼厚底鞋Out？ 孫芸芸腳踩「賽車鞋」，預測將會成為2020年潮鞋榜首！。（圖／Bella儂儂提供）

賽車鞋的另一個特點，就是大多採用柔軟皮革面料，提升鞋面包覆性也讓前掌更容易彎曲。以頂級皮革起家的ECCO同時兼具以上機能性，鞋底上的豆豆設計讓壓力能平均分散在腳底板上。至於adidas除了原本的運動線和潮流線之外，還有一個專門設計賽車用具的adidas Motorsport支線，雖然不是那麼廣為人知，但可是賽車達人眼中的夢幻逸品。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：美到讓人妒忌！不忌口也不運動，孫芸芸的「佛系美」這樣養成
延伸閱讀：澳洲森林大火已燒掉3個台灣！BALENCIAGA推「無尾熊服飾」響應救援，收益全部捐出
延伸閱讀：高跟鞋穿到拇趾外翻？今年必備「球鞋」的褲裝、裙裝穿搭Tips

關鍵字：

孫芸芸, 賽車鞋, 2020春夏, 潮鞋, zen sneaker
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名

嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名

偷吃有跡可循！心理學博士曝男生出軌的「9個徵兆」

偷吃有跡可循！心理學博士曝男生出軌的「9個徵兆」

真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特

真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特

宋慧喬夏日造型＋美腿宛如少女　「坐姿」拍照小技巧公開！ 最值得投資的6瓶「造光神水」　可輕拍、塗擦、濕敷，亮膚美不完 朴敘俊最新男裝代言照曝光！　一秒換回「栗子頭」甜笑超養眼 打蚊子手殘救星！日本「通電風扇」自行吸入、轉向伸縮完全逃不掉 消光粉霧瓶身好仙氣！Jo Malone「秘境花園系列」限量上市 避免蘿蔔腿上身！5個瘦出修長美腿的生活小習慣 Dior 黑白口罩曝光！LVMH集團繼生產乾洗手後又一美麗善舉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面