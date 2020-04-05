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吳姍儒愛自己的感情建議：「關係中沒被好好對待，就像穿了不合腳的鞋！」

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很多女人會為了穿上限量設計師高跟鞋搶破頭，硬是削足適履，即便尺寸不對、版型不順、款式不搭，都還是願意一腳塞進小號尖頭鞋。看似漂亮高調，但明眼人一瞧就知道那內裡的歪七扭八才是真的。我有位朋友的女友蔥蓮，她總是一臉小媳婦模樣被使喚出現在大家面前，再可憐兮兮地被打發離開。

▲▼ 面對感情硬是削足適履？沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，一腳踢開吧！ 。（圖／Bella儂儂提供）

有次約唱歌，大夥兒酒酣耳熱，我始終如一不喝酒，眾人皆醉我獨醒，永遠享受地觀察這一包廂的男男女女，有沒有酒精都能催化出drama來。那天，我看她翹著腳靜默坐在一盤水餃前，一首首熱門歌曲點播，她頂多晃晃腿，眼睛若有似無地望向各處，卻從沒真正看著什麼，我忍不住湊到她身邊攀談。

「嘿，妳還好嗎？」我問。「沒事呀！」她微微笑，試圖隱藏一臉生分，侷促不安。「他怎麼老是來了才打電話叫妳來，妳來了又不管妳啊？」包廂太吵，我靠近蔥蓮的耳朵想說清楚自己的話，一抬眼卻看見她圓圓的臉在哭。淺聊後才知道，她書都還沒念完，他們已經交往半年多，男生是我朋友的朋友，在聚會場合總是幽默大聲，魅力十足，頗有宇宙中心的樣子。對方大她七歲，酷勁帥氣，對她一見鍾情，追求時雖然頤指氣使也總是接接送送。他彷彿是她看見世界的窗子，她的日子不再只有北藝大的校園，還有哥兒們、夜店、平日捨不得吃的餐廳，以及另外一種生活圈。男生交友廣闊，帶著她出門走在週五晚上的東區像在拜年，到處都是認識的人。

▲▼ 面對感情硬是削足適履？沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，一腳踢開吧！ 。（圖／Bella儂儂提供）

蔥蓮不是內向的女孩，可談話內容說來說去，總是打不進那些兄弟們的圈圈，他們是酒肉朋友，他們的女友一個月換過一輪。說起來，蔥蓮算是留下來挺久的了。講到這，她驚呼一聲，倏地起身向門口跑去。男生醉了，一個踉蹌摔了下去，她攙扶洩了氣嗚嗚懨懨的男友去吐。清潔、整理、慌亂、鬼叫、照護，他最後推了她一把叫她滾，就在沙發上睡下了。大家都對這樣的情景習慣了，速速恢復生氣，鬧烘烘地開唱：「不只逆風我們逆天。」「他喝醉亂說話，等等就會醒了。」她居然邊解釋邊坐回我的身邊，也是挺可愛的。「嗯……」對蔥蓮，我總是忍不住有股心疼。「妳為什麼要跟他在一起？」我老是覺得那樣的場合適合談心，因為噪音擾人，說的話好像被屏蔽保護了一般。當燈光昏黃，人也都會以為自己是隱形的。

其實，蔥蓮儘管不是什麼大美女，但身子高、皮膚白，也會打扮，算是相處起來舒服的女孩，感情根本還有很多機會，況且還是個大學生。「我……沒辦法不愛他。」她身上的黑色洋裝在蹲站坐之間掐出了褶子，聚酯纖維混雜酒精、香水、廁所的漂白水味，讓她聞起來好狼狽。「什麼叫妳沒辦法不愛他？ 妳很喜歡他嗎？」我刻意喝起自備的水壺擋住自己的視線，希望可以讓她說出真心話。至於為什麼想聽真心話？ 我就是想知道（笑）。

▲▼ 面對感情硬是削足適履？沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，一腳踢開吧！ 。（圖／Bella儂儂提供）

「我也不知道喜不喜歡……他這樣對我，我還願意付出了，應該就是愛吧！」溫水順著食道進了喉頭，她說的話也就一併被我吞嚥下去，久久無法消化。後來，他們倆吵了個一發不可收拾的架，又打了場無法一言以蔽之的冷戰，蔥蓮就再也沒出現過了。不知道她是自己想通了還是被甩，又或許她是某日終於耍了脾氣卻下不了台，還是真正有辦法不愛他了。
每每想到蔥蓮我就一股後悔，後悔那天我沒有好好抱抱她，難過我沒機會跟她分享剛申辦Instagram時在個人資料那段座右銘寫的：「愛是一個決定，喜歡是一種感覺。」當時追蹤人數極少，我可能也不是真的想跟世界說什麼，純粹只是記錄對我來說非常重要的一句話。但我真的很想向她說，其實喜歡是化學反應，這個感受確實是無法控制的悸動。他對妳的世界如煙花，爆裂聲響中眼目絢爛，在夜空裡斑駁，在心裡震撼。妳忍不住被他吸引，忍不住朝他的方向看，忍不住夜裡他傳訊息要妳立刻出門時重新化了妝、上髮捲、趕出門赴約。

徐佳瑩的歌曲〈你敢不敢〉，葛大為的詞活生生上演。『你的電話／我還是接了／你約見面／我還是去了／你傳的晚安／我照常回了／你敢不敢／愛一個人／如此卑微』真愛不只是一見鍾情，人與人之間的激情終將消散。

▲▼ 面對感情硬是削足適履？沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，一腳踢開吧！ 。（圖／Bella儂儂提供）

很多少女少男的愛情被戲劇媒體催化出一種期待，認為對方會一直讓你怦然心動，永遠讓你緊張到無法呼吸。仔細想想有這樣的狀況明明就是很可怕的。況且若真的修成正果還要隨時隨地有過度換氣休克的可能……太令人疲憊了吧！另外，總是抱持著一見鍾情的期待，也很有可能讓你錯過在身邊和你懷抱相同夢想目標、可以一起努力為瑣事找到解決辦法、和你相當合適的對象。
「等待一見鍾情」或「在一見鍾情裡執著」是迷思也是幻想。因為我們只是愛上對方展現出來的表象：他很帥很美、他很會穿搭身材很好、他好的時候對我很好（？）……但喜歡是會消失的化學反應，愛是需要負責任的決定。就像我們不可能永遠都喜歡自己的兄弟姊妹，想想吵架大罵互嗆的時候，對方有多討厭多刺眼，但一般來說，家人是不會願意貿然做出放棄愛彼此的決定的。

同樣是一見鍾情，夏瑾與蔥蓮在感情中的自在與卑微落差如此之大，因為前者努力地走到了「決定愛下去」的那一步，兩人一塊扛起了責任；後者見微知著，不斷苛求自己用更多的付出換取「被愛的感覺」，只會獲得稀巴爛的自己。所謂「沒辦法不愛他」只是因為她不願意做不愛他的決定呀！ 何苦？

▲▼ 面對感情硬是削足適履？沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，一腳踢開吧！ 。（圖／Bella儂儂提供）

不過，說這麼多，這其實也就像男人會為了潮牌球鞋徹夜不睡、漏夜排隊、門開投籤、抽中燒錢一樣。說真的，在感情這融合理智與感性，激情與承諾，親密與磨合的過程中，合乎道德狀況下，如何選擇沒什麼對錯，更沒什麼不可以。只要你自認有本錢，尖頭鞋或潮牌鞋愛怎麼過過癮都沒關係，重點是請別痛到自己。在關係中沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，愛自己就一腳踢開吧！

【資訊來源】

▲▼ 面對感情硬是削足適履？沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，一腳踢開吧！ 。（圖／Bella儂儂提供）

書名：《我的存在本來就值得青睞》
作者：吳姍儒（Sandy Wu）
出版社：三采

TEXT／Bella.tw儂儂、三采文化提供　PHOTO／吳姍儒@Facebook

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：是不是我不值得被好好對待？從Lady Gaga感情路看我們都會遇到的「4個」課題
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關鍵字：

吳姍儒, 感情, 《我的存在本來就值得青睞》, 愛自己, 戀愛
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