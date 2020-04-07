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捷運環狀線周邊美食大搜查！傳統牛肉麵、日式便當5家私房餐廳快筆記

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最受矚目的捷運環狀線通車，不必再大老遠轉車轉不停，完全大大造福了通勤族，中永和、新店、新莊居民更是激動到不行！就連環狀線捷運周邊的美食也一一被發掘，以前想吃可是要舟車勞頓，平價小吃、美味烤鴨等超讚美食，現在只要搭捷運就能吃到，大大縮減了車程的時間，好幸福啊～

大坪林站-功夫豬 私廚好麵

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

《功夫豬 私廚好麵》位於新店線與環狀線交叉點的「大坪林站」，店外的豬吃麵Logo格外吸引人，就好像呼應著店內在吃麵的客人。以招牌的牛肉麵為主，還有海鮮煨麵、雞腿麵、乾拌麵、水餃，以及特色的滷味刈包等，就連飲料甜點通通都有，一家店就能滿足你所有對美食的需求。最具特色的就是他們家的「雙城麻辣饕客好麵」使用高級牛肉，一上桌辛香料氣味撲鼻而來，湯頭濃郁卻不油，牛筋、牛肉、牛肚一碗麵裡通通有，太澎湃了～

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

【功夫豬 私廚好麵】

地址： 231新北市新店區二十張路30號1樓
電話： 02 2911 4495

景安站-永和麵担仔

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

若第一次來到《永和麵担仔》不知道該點什麼，老饕建議可以先點一碗「老張炸醬乾拌麵」或是「紅油皮蛋乾拌麵」，麵條有寬拉麵、細拉麵、陽春麵可供選擇，麻麻的口味中帶著皮蛋的香氣，醬料偏鹹但口味整體還不錯。此外，客人們也一致推薦他們家的「紅油炒手」，光是餛飩下方給的豆芽菜就有夠大方，餛飩偏小可一口吃完，酸酸辣辣的口味超刷嘴！

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

【永和麵担仔】

地址： 235新北市中和區景新街44號
電話： 02 2245 2588

幸福站-阿娥涼麵

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

「旅客！我們下一站，幸福」沒錯你們聽錯，這一站就是我們的幸福！《阿娥涼麵》可也是儂編最愛的涼麵店之一，滿滿的蒜泥搭配上不會過於濃稠的麻醬醬汁，搭配一點點烏醋酸酸的超級開胃！若是愛吃辣的也可以加一點店家的辣椒非常夠味。說到涼麵絕對不能錯過它的最佳拍檔「味噌貢丸湯」味道甘甜濃郁，配上Q彈的貢丸好滿足啊！

【阿娥涼麵】

地址： 242新北市新莊區幸福路57號
電話： 0920 054 576

景安站-私藏不藏私

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

《私藏不藏私》是一家有賣可愛日式雜貨與簡餐的店，店內的擺設都是老闆與老闆娘精心打造，還有兩隻可愛的活招牌貓咪，讓每個不管是愛貓還是不愛貓的客人，都會在此少女心融化！店內料理以日式為主，有美味又精緻的日式便當、套餐、咖哩飯等，除了有美美的擺盤美味的食材更兼具健康！完全可以感受到店家無限的用心啊～

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

【私藏不藏私】

地址： 235新北市中和區景安路167巷6號
電話： 02 8943 3173

頭前庄站-香之味烤鴨

▲▼ 捷運環狀線美食特搜！中永和、新莊、新店餐廳、小吃私房名單公開～。（圖／Bella儂儂提供）

烤鴨控舉起你的手！《香之味烤鴨》位在大漢橋下多年，可是縱橫新莊、三重、板橋一帶沒有人不知啊！看那超罪惡油油亮亮的烤鴨皮，一口咬下皮脆到不行，再搭配上嫩到不像話的粉嫩嫩鴨肉，一定要包在餅皮內沾上甜麵醬、大蔥才好吃！天啊～光用想的我就餓了！每到用餐時間前總會看到長長的排隊人潮，就是要買回家配飯吃啦～

【香之味烤鴨】

地址：台北市新北市新莊區中正路121-1號
電話：02 2993 8289

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／FB粉絲專頁@功夫豬 私廚好麵、@私藏不藏私 雜貨咖啡店、IG@bu1114a、@andyxp03source、@show54591、@missariesx2

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

捷運環狀線, 美食特搜, 小吃, 中永和, 新莊, 餐廳
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