6000元的「村上隆蛋糕」長這樣！招牌小花配芒果玫瑰　捨不得吞掉

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@natsuko.ete

說到日本藝術大師村上隆，腦中馬上浮現他的招牌太陽花圖案，有著鮮艷色彩與開朗笑臉的太陽花，經常出現在包包、服裝上。這次他居然和日本法式甜點品牌été合作，推出有著彩紅太陽花的蛋糕，蛋糕上的水果做成花朵造型，華麗美觀又超時尚，完全捨不得吃啊！

村上隆這次合作的對象，是日本法式甜點品牌été的主廚Shoji Natsuko，拿手作品就是用水果整齊排列的方型蛋糕，尤其把芒果片捲成玫瑰花狀更是她的絕技，搭配草莓、青葡萄…等季節水果點綴，最後再放上太陽花圖案的彩紅糖，真的夢幻到不行。

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami（@takashipom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 10:50 張貼

與村上隆合作對Shoji Natsuko來說也是美夢成真，所以把這次的合作命名為「This is my dream come true」，除了芒果玫瑰花蛋糕之外，還會推出印了太陽花圖案的巧克力，是苦甜滋味結合堅果香氣。甜點的外包裝以黑色為底，加上銀色線條太陽花圖案，還繫上繽紛的彩虹緞帶，既時尚又有質感。

在 Instagram 查看這則貼文 Shoji Natsuko（@natsuko.ete）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 6:41 張貼

其實村上隆先前就已經跨足餐飲，他成立的餐廳Bar Zingaro裡面的餐點，如鬆餅、漢堡或飲料上面，都會有招牌小花圖案，店內也會販售許多相關商品。這次聯名甜點中的巧克力，3月28日就會在村上隆開設的餐廳販售，價格為5,800日圓（約台幣1,590元），蛋糕則只在網站上開放預訂，價格非常昂貴，一個22,000日圓（約台幣6,031元）。

在 Instagram 查看這則貼文 Bar Zingaro（@bar_zingaro）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 上午 5:12 張貼

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