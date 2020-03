6000元的「村上隆蛋糕」長這樣！招牌小花配芒果玫瑰　捨不得吞掉

編輯/Emily 圖/翻攝自IG@natsuko.ete

說到日本藝術大師村上隆,腦中馬上浮現他的招牌太陽花圖案,有著鮮艷色彩與開朗笑臉的太陽花,經常出現在包包、服裝上。這次他居然和日本法式甜點品牌été合作,推出有著彩紅太陽花的蛋糕,蛋糕上的水果做成花朵造型,華麗美觀又超時尚,完全捨不得吃啊!

村上隆這次合作的對象,是日本法式甜點品牌été的主廚Shoji Natsuko,拿手作品就是用水果整齊排列的方型蛋糕,尤其把芒果片捲成玫瑰花狀更是她的絕技,搭配草莓、青葡萄…等季節水果點綴,最後再放上太陽花圖案的彩紅糖,真的夢幻到不行。

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami(@takashipom)分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 10:50 張貼

與村上隆合作對Shoji Natsuko來說也是美夢成真,所以把這次的合作命名為「This is my dream come true」,除了芒果玫瑰花蛋糕之外,還會推出印了太陽花圖案的巧克力,是苦甜滋味結合堅果香氣。甜點的外包裝以黑色為底,加上銀色線條太陽花圖案,還繫上繽紛的彩虹緞帶,既時尚又有質感。

在 Instagram 查看這則貼文 Shoji Natsuko(@natsuko.ete)分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 6:41 張貼

其實村上隆先前就已經跨足餐飲,他成立的餐廳Bar Zingaro裡面的餐點,如鬆餅、漢堡或飲料上面,都會有招牌小花圖案,店內也會販售許多相關商品。這次聯名甜點中的巧克力,3月28日就會在村上隆開設的餐廳販售,價格為5,800日圓(約台幣1,590元),蛋糕則只在網站上開放預訂,價格非常昂貴,一個22,000日圓(約台幣6,031元)。

在 Instagram 查看這則貼文 Bar Zingaro(@bar_zingaro)分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 上午 5:12 張貼

►Supreme Oreo太貴吃不起?Youtuber教你自己烤,不用搶就有15萬元餅乾

►風靡南韓網美「400次咖啡」自製方法公開!奶蓋、焦糖口感超療癒