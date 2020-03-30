近幾年女孩不只熱愛運動，也喜歡到戶外踏青或是到近郊登山，除了運動服裝成為風潮外，日本吹起的「山系」女孩穿搭，更成了一種風格，這些用來防雨禦寒的外套，過去只會在男友的機車車廂，或是老爸外出時才會看到的單品，現在都成了一種穿搭的風格，順應機能服裝的風潮，這次運動品牌 adidas 找來 BLACKPINK 的 Lisa 演繹了防水風衣的穿搭，而機能戶外品牌 The North Face 更推出撞色及斗篷設計的女孩專屬外套！



撞色 × 層次

日系女孩也搶穿

機能服在設計時時常使用拼接的色彩，加上為了功能而生的口袋等設計，都讓機能服飾擁有多層次的感覺，許多熱愛戶外的日系女孩，會運用機能服裝搭配不同的襪子，或是亮色系的靴款，去呈現出登山戶外的風格。



設計師聯名

也推機能外套

Uniqlo 在 2019 年春夏與 Loewe 創意總監的個人品牌 JW Anderson 聯名的系列中，亦推出了超好收納的機能防風外套，輕薄舒適的材質，以及繽紛中性的設計，讓該外套一上架就受到好評。



百年老品牌Barbour

也推出女孩時髦版機能外套

以戶外機能服裝走過百年歷史的 Barbour，在去年也褪掉過去的陽剛形象，找來設計師 Alexa Chung 打造聯名系列，運用斗篷、長大衣及英倫風衣的設計方式，讓妳即便不愛戶外休閒，穿上它也能很時髦。



機能也能很潮流

Aigle 2020 年很不一樣

用時髦的雨靴及多種色彩的防潑水上衣，擄獲一堆登山迷的 Aigle，在 2020 年運用街頭的思維設計，以鮮豔的顏色與數字標語的拼接，讓禦寒的機能外套走在城市裡也是時尚的焦點。



英倫感的機能裝

adidas這件不怕水的長大衣

運動品牌 adidas 則打破過去運動服的思維，運用英倫感的大衣版型做設計，並找來 BLACKPINK 的 Lisa 演繹這件防潑水抗雨的外套，這套名為 MYSHELTER 防水風衣外套，運用三層透氣材質讓妳防雨之餘依舊不悶熱外，立體剪裁與超好收納的設計，加上奶茶色的配色，讓大雨之中時尚兩個字還是離不開妳，該大衣也將於 2/4 於全台限量登場！



妳還以為The North Face

都是老爸才會穿

以戶外機能服裝著稱的 The North Face，近年也不斷針對女性設計出不只舒適防風，又能穿得時尚的機能服，這次品牌推出 Urban Exploration 系列，邀請了日本設計師倉石一樹操刀，設計了一系列女孩會愛，男生也不想錯過的機能外套及服裝，在外套上除了輪廓改良外，更運用了品牌獨家的 Futurelight 科技，讓雨進不來但汗排的出去。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／The North Face、adidas、Aigle、Barbour、Uniqlo、Pinterest



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