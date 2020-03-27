新光三越「初夏購物節」150萬組美妝優惠齊發　3大攻略術搶便宜不手軟

▲新光三越4月起初夏購物節開跑，美妝特惠組組數破歷年紀錄。（圖／記者周宸亘攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越上半年度最優惠檔期「初夏購物節」，從4／1起至4／22正式開跑！今年祭出歷年同檔期最多美妝特惠組，線上線下加起來高達150萬組氣勢超驚人！除了有獨家特惠、買一送一、超級品牌日多元活動，優惠折扣28折起，層層優惠無論現場買或送到家全部都賺到！3大搶便宜重點報你知。

化妝品滿3000元送300元

天天口罩戴上身，更要注重臉部肌膚的保養，新光三越表示，今年上半年保養類商品成大熱門，初夏購物節期間，會員可享化妝品消費滿3,000元送300元，超過百萬特惠組讓你不漏接，甚至還推出經典商品包括佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬組，價值2,710元，特價765元，直接下殺28折。

▲資生堂國際櫃UTM肌活美力組，價值6,838元，特價3,240元，打47折。（圖／新光三越提供）

▲DARPHIN 療癒小粉紅限定組，價值8,017元，特價3,850元，打48折。（圖／新光三越提供）

另針對春夏新品也不馬虎，獨家上架BOBBI BROWN法式甜點12色眼彩盤、雅詩蘭黛完美霧面妝感組等新品，直接滿額就享回饋，經典新品一次就買齊。

▲BOBBI BROWN法式甜點12色眼彩盤，推薦價2,500元。（圖／記者周宸亘攝）

比周慶狂！超級品牌日連續22天熱門品上架

初夏購物節除了推出滿千送百優惠外，還首度於此檔期推出「超級品牌日」，集結25個知名品牌天天接力優惠，從4／1起至4／22期間，品牌首賣新品、獨家商品與專屬優惠天天都上架，如熱銷到翻天的品木宣言靈芝水套組、雅詩蘭黛小棕瓶、資生堂百優乳霜獨家組、蘭蔻超熱銷小黑瓶、SKII青春經典特惠組等全都囊括，優惠最低28折起。

▲4/1品木宣言針對超級品牌日，推出驚喜靈芝大補帖4選1，特價2,900元，折扣從26至52折不等。（圖／記者周宸亘攝）

其他如戶外休閒TIMBERLAND、女性時裝CAN TWO DA MIIM等知名品牌，也會祭出比周慶還殺的超優惠單品，天天都有期待好心情。

beauty STAGE美麗台「線上購物節」在家也能搶便宜

因應肺炎疫情，3月份新光三越專屬線上購物平台beauty STAGE美麗台強化更多元商品上線，流量成長2.5倍，今年推出同期規模最大的「線上購物節」，推出超過200項化妝品4折起特惠，比去年同期多出3倍。

▲美麗台線上購物節消費滿2,000元免運費，再推雅詩蘭黛特惠與蘭蔻超緊顏白金青春煥亮雪露，原價5,800元,，特價2,900元的5折特惠組，全台皆限量。（圖／記者周宸亘攝）

▲美麗台獨賣ESTEE LAUDER超級精華大容量回饋組，原價11,700元，特價9,400元，全台限量。（圖／新光三越提供）



其中包括不少獨賣熱門品項，也很有看頭，如雅詩蘭黛超級大容量回饋組、蘭蔻超緊顏白金青春煥亮雪露滿一送一，還有下殺6折的SISLEY全能乳液特惠組等，4／15前化妝品區還可消費滿3,000元現抵300元。

▲品木宣言青春無敵靈芝水組，特價2,900元，打61折，全台限量。（圖／記者周宸亘攝）

化妝品之外，還新增5000多項其他品類，包括家電、居家、嬰童用品等，甚至還有實體通路缺貨的SWITCH也限量開賣，連Michael Kors Cece黑色鏈帶包都搶得到！

▲Michael Kors Cece黑色迷你鏈帶包，推薦價13,200元。（圖／記者周宸亘攝）



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