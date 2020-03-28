小資女必買法國輕奢品牌！質感系鱷魚紋唇膏盒、錐形包1萬元入手

▲法國輕奢品牌Maje 一定要認識，質感小包價格超親民。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

法國輕奢品牌Maje 2020 春夏系列登場，本季為都市女性提供一種探險的氛圍，沿著美國攝影師 Slim Aarons 鏡頭帶出， 不乏各式率性氣息的牛仔背心、機能外套等，其中最大亮點就屬「鱷魚壓紋唇膏盒」，堪稱最嬌小包款，價格也格外親民，四千元內入手小資女也能輕鬆駕馭。

▲Maje與有機美妝品牌Absolution聯手推出L Walk唇膏盒 NT$3,950；本季各類錐形包超吸睛，NT$11,360。（圖／品牌提供）

Maje 2020 春夏系列與有機美妝品牌Absolution合作，推出L Walk唇膏盒，單品注入黑色鱷魚壓紋相當有質感，雖然定位在「唇膏盒」，不過時尚輪廓配以精緻鍊帶，加上全新雙M字標誌點綴，開蓋後能看見耀眼紅色內襯呼應，點睛之筆十分精緻，作為飾品或是入門級包款一點也不為過，價格也格外討喜，四千元內入手還能帶回修護潤唇膏，成為本季一大亮點。其餘包款包括Pyramid錐形包和Round圓形包，形狀成為最佳創意管道，賦予其短手柄方便攜帶，輕巧上手就能打造時尚感。

▲本季服飾注重機能性，大地色系外套與正式套裝各有一席之地。（圖／品牌提供）

另外，順著美國攝影師 Slim Aarons 鏡頭一窺本季，以漫遊城市的靈感營造都市探險氛圍，模特兒換上咖啡色、淺咖啡色機能外套，搭配背部打褶設計斗篷、七分褲和腰帶展現率性氣質；另也有套裝不乏鈕釦千鳥格紋短褲與碎花絲質緊身上衣形成鮮明對比，滿足女性不同場合需求。最有趣的莫過於形象照上，模特兒擺出厭世眼神搭配白色文字印製在廣告，默默傳遞出現代人隱藏在心中的想法，像是「當你早上五點才到家」、「當我假裝跟公司請病假」等真心話令人忍不住笑場。

▲模特兒厭世臉配上搞笑文字相當逗趣 。（圖／品牌提供）

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