放大版寶貝球其實是野餐籃！打開裝滿食物變身「吃貨訓練師」

編輯／Emily 圖／翻攝自geekygiftideas.com、amazon.com

身為《精靈寶可夢》粉絲，時常幻想可以帶著寶貝球到處走，變身寶可夢訓練師。外國網站ThinkGeek就推出一款寶貝球造型的野餐籃，圓圓形狀附上提把，打開蓋子裡面可以裝好幾包零食和飲料，提著它出門可以滿足帶著寶貝球的願望，還能順便野餐去，可愛又實用。

這款寶貝球野餐籃就是一顆放大版的寶貝球！圓型球狀外觀，上面附了把手可以提，寬約6.5吋、高約5吋，打開蓋子裡面可以裝好幾包小零食，還能放入一個鋁罐飲料，去野餐時提著這個籃子超級酷，朋友們看了也會羨慕。

除了去野餐會用到，也可以把它當作裝午餐的便當袋。將食物、水果用透明袋包裝好，就能通通塞進寶貝球裡，這樣平常生活中也能用到它。這款野餐籃原價美金20元（約台幣605元），但現在要買只能在拍賣網站上尋找，價格還越炒越高，甚至到美金47元（約台幣1,421元）。

喜歡寶貝球造型小物的話，還有另外一款寶貝球便當盒，同樣是圓圓的球狀，外面附上一圈鬆緊帶固定。這款是真的可以裝飯菜、熱食，內部還有分層設計，可以把白飯和配菜分開，真的方便又好用。

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