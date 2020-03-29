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女生容易誤踩的「5個」吵架地雷　最後一個講了就沒救了

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▲▼女生容易誤踩的「5個」吵架地雷 。（圖／翻攝自FB）

▲談戀愛需要技巧，吵架也是一門必修學分。（圖／翻攝自愛奇藝、FB/tvN Drama，以下同）

編輯/ Lily

雖然說情侶吵架在所難免，小小吵架可以當作溝通，但是太超過就容易引爆感情危機。女生總愛把分手掛嘴邊，其實只是想男生哄哄而已，但總不小心用錯方式把他越推越遠，這樣不滿累積容易走上分手一途，以下5個吵架地雷能避就避，別吵壞了感情。

不要總是疑神疑鬼

一段愛情中，女生常犯的毛病就是不相信對方，既然選擇交往，就給給予基本的信任，就如同他也相信妳一樣。有時候不要因為IG上的留言，又或是男友去按讚別人而翻臉，在意另一半很好，但如果動不動就拿來吵，只會讓對方為了怕妳生氣而瞞你，甚至覺得你很煩。

▲▼女生容易誤踩的「5個」吵架地雷 。（圖／翻攝自FB）

給對方空間交朋友

交往並不代表要綁著他，即使他要和朋友出去，又或是同學聚會，這些都是他的自由。不要管東管西，妳是女友又不是媽媽，管太嚴只會導致反效果，會使他更想脫離束縛，試想妳也不想這樣被管對吧！

別人的男友比較好

吵架最怕的就是拿別人來比較，或許是故意拿出來刺激男友，但往往得到反效果，有的男生可能會覺得挫敗，甚至就是要和妳唱反調。妳要做的應該是鼓勵男友變更好，而不是一個高標來踩他的痛處。

▲▼女生容易誤踩的「5個」吵架地雷 。（圖／翻攝自FB）

不要挑戰對方底線

很多人吵架到臨界點就口不擇言，往往就忘記的對方的底線，吵架的目的是溝通，而不是傷害對方。傷害的話語是多麼讓人難受且刺耳，就是這個架妳吵贏，感情也吵淡了，或許對方已經在心裡扣妳分，醞釀著想要分手。

▲▼女生容易誤踩的「5個」吵架地雷 。（圖／翻攝自FB）

別拿分手來威脅

吵架最不該踩的地雷的就是用分手威脅對方，這樣的情緒勒索會讓對方痛苦。吵架目的其實是想要達到共識，既然未來的路要一起走，別總是提分手讓他感到疲乏，若是哪天他欣然答應，這時候後悔也來不及了。

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關鍵字：

吵架, 情侶, 地雷, 錯誤, 禁忌
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