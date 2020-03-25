帶貨女王當之無愧！孫芸芸背上CELINE緹花托特包　上市秒斷貨

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

還記得前陣子歐陽娜娜上大陸美妝節目，穿著的復古緹花外套與韓女團BLACK PINK 成員Lisa撞衫嗎？這件來自CELINE的西裝外套上的花紋，也出現在了名媛孫芸芸的手上！身為微風少奶奶一向都是時尚界的流行指標，這咖「CELINE CABAS緹花托特包」，一被孫芸芸背上，上市3日內便秒斷貨了。

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2020年春夏，CELINE推出了一系列的復古緹花單品，藝術總監HEDI SLIMANE利用織錦技術以致敬傳統，將復古緹花元素不僅運用在Lisa與歐陽娜娜穿的西裝外套上，也讓此圖騰躍然於包款、裙襬上。

▲Lisa在大陸節目《青春有你2》、歐陽娜娜於美妝節目《Beauty 小姐》穿著CELINE復古織錦印花獵裝外套。

而孫芸芸日前也於IG上曬入手新包，正是這款CELINE CABAS復古緹花托特包，上頭的花紋同樣是本季主打花卉圖騰，換以深色黑底做搭配，復古緹花面料與天然小牛皮融合，以立體縫線凸顯 CELINE PARIS 字體，感覺上更增添一股歷史與神秘的韻味。

▲CELINE CABAS 復古緹花與天然小牛皮托特包NT＄52,000、MAILLON TRIOMPHE復古緹花與天然小牛皮中型肩背包NT＄89,000、LUGGAGE復古緹花與黝黑色小牛皮袖珍型肩背包NT＄65,000。



CELINE推出的托特包包型受到許多明星的喜愛，《ET FASHION》在去年也曾為大家開箱報導過，直式的托特包容量巨大，厚實的帆布、小牛皮材質拼接使包體十分硬挺，百搭又實用，也難怪孫芸芸立馬搶先入手。

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