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張立昂遇浪琴有選擇困難症　愛牌到府收錶維修好貼心

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 ▲張立昂今擔任浪琴表活動嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）自2005年發表Master巨擘系列以來，一直以好質感的機械錶著稱，今再發表力作年曆錶，邀品牌好友張立昂站台，他原本已收藏6只浪琴錶，今再添一只新錶，他透露平日買東西不會失心瘋，唯獨遇到喜歡的錶款會難做決定，像此次無論是藍面或銀色面盤錶款，都想一次打包。

▲▼ Longines張立昂 。（圖／公關照）

▲張立昂已收藏6只浪琴錶，今出席活動再添一只Master巨擘系列年曆腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

張立昂坦言新冠肺炎疫情影響，工作時程也跟著調整延期；疫情不僅衝擊演藝圈，錶界也深受影響，浪琴於是提供更貼心的服務，消費者可預先電話或E-mail聯絡客服，品牌免費到府收取消費者需要保養或維修的浪琴錶。

▲▼ Longines張立昂 。（圖／公關照）

▲Master巨擘系列年曆銀色面盤腕錶，73,000元。

但新錶仍需顧客到專賣店或經銷點親自試戴鑑賞，主打的Master巨擘系列年曆腕錶，搭載全新897自動上鍊機芯，最大特色是可自動調校大小月份日期，意即能自動辨識30天或31天，除了2月之外無須手動調整，動力儲存64小時；外型則承襲浪琴表一貫的優雅，面盤有黑色、銀色麥穗紋或太陽飾紋的藍色款式，各搭配同色調的鱷魚皮錶帶或鍊帶，一舉包辦斯文或運動風格設計。

▲▼ Longines張立昂 。（圖／公關照）▲▼ Longines張立昂 。（圖／公關照）

▲Master巨擘系列黑色面盤年曆腕錶（左）73,000元，藍面款73,000元。

關鍵字：

Longines, 浪琴表, 張立昂
fashion.net

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