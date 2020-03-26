日系藥妝店助防疫　備貨1萬瓶抗菌乾洗手，消費滿額免費送

▲日系藥妝店「日藥本舖」備齊多款消毒抗菌液，並將送出1萬瓶除菌乾洗手。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

近日全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，全民提高警覺防疫，除了口罩不離身外，政府宣導勤洗手也非常重要。日藥本舖為攜手民眾共同防疫，不僅備齊多款消毒抗菌液和額溫槍、口罩套等防疫商品，更準備了1萬瓶99.9%抑菌率的除菌乾洗手凝膠作為會員感謝禮，消費滿額就免費送。

▲全方位Clean除菌次氯酸噴霧，250ml，原價NT$199，特價NT$99；Hand. Clean抗菌乾洗手淨化型噴霧，120ml，原價NT$149，特價NT$99。



新冠肺炎疫情蔓延全球，不僅口罩需求沒間斷過，乾洗手、抗菌液和額溫槍等防疫相關產品的需求也不斷攀升。日系藥妝店「日藥本舖」備貨多款消毒抗菌產品供消費者選擇，像是75%酒精加上茶樹精油所製成的「Hand. Clean抗菌乾洗手淨化型噴霧」和可降低環境中細菌、病毒感染風險的「全方位Clean除菌次氯酸噴霧」，並以優惠價格讓民眾可輕易購得，幫助抗菌淨化、長效防護。

▲抗UV-防潑水口罩套，10入，特價NT$99；熱映光電紅外線迷你額溫槍TH30F，原價NT$2,680，特價NT1,699。



另外，日本本舖預計本週陸續進貨4,000支市面上缺貨已久的額溫槍，可拉長口罩使用期限、防潑水阻隔髒污的「抗UV-防潑水口罩套」，口罩專用的「防沫防潑水濾片」等防疫相關產品。



▲會員消費滿399元即可免費獲贈除菌乾洗手淨化凝膠（60ml）。



為回饋會員，日藥本舖更準備了1萬瓶抑菌率高達99.9%的「除菌乾洗手淨化凝膠」作為會員感謝禮。於3/27(五)起會員消費滿399元，就能獲得「除菌乾洗手淨化凝膠60ml」乙瓶(原價120元)，成分含酒精、葡萄柚籽萃取、繖花醇等抑菌成份，可防止雙手受到病菌污染風險，免沖洗且快速乾爽不黏膩，每人限送一瓶不累送，全台限量一萬瓶，送完為止。

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