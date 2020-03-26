連假就是要躺著過啊！快揪朋友一起去SPA解放工作壓力

▲SPA總能讓人放鬆。（圖／pixabay）



文／C編

看著鏡子裡面的自己，臉上的細紋變多、甚至都長出了白頭髮，妳多久沒有好好讓自己放鬆了呢？不妨趁著即將要來的連假，讓自己來一趟好好的休息旅程，不出國卻享受宛如出國般的奢華異國SPA，釋放壓力、重新充電，再次面對未來的挑戰。

做SPA是消除疲憊、徹底放鬆的好方法，怕到了現場不知道怎麼挑選療程、眼花撩亂，不如先查清楚、也有SPA券可以先買好，簡單又方便。專業沙龍VIVISPA最近推出「Villa御石紓壓SPA」，透過美容師厲害的手技，讓全身放鬆，搭配全背淨化美膚，可以讓自己不太容易養護的後背，變得緊緻細嫩，夏天要到了，露出美背、穿上泳裝，才更有自信。

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▲VIVISPA Villa御石紓壓SPA體驗券，原價4,000元，特價999元。點我購買。

▲連假不想到處趴趴走，選擇做SPA既放鬆又放空。（圖／pixabay）



另外，還會運用花精香脂溫潤均勻全身，搭配黑曜暖石精油，幫助身體肌肉舒緩壓力，最後美容師會使用木質調的檀香做重點舒緩，還有頭部的SPA，讓人從頭到腳都會變得更加輕盈，循環跟著變好。



「Villa御石紓壓SPA」會進行100分鐘，其中有80分鐘手技按摩療程，非常適合經常肩頸痠痛、肌肉僵硬的上班族，或是經常因為工作失眠、循環代謝比較差的女性，體驗券千元有找，算是划算的選擇，趁著4月初連假難得的空閒時間，給自己一個小確幸，VIVISPA全台各地都有據點，透過奢華卻又不昂貴的SPA，釋放平時的壓力。

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