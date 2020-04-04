暗戀時的這5個心聲你一定也懂：自動帶入情歌、製造各種巧合

編輯／JJ 圖／翻攝自《她們》劇照、Pinterest

「暗戀」幾乎是每個人都曾有過的共同體驗，當你開始暗戀一個人，會發現整個世界都不一樣了，生活開始圍繞著對方打轉，不斷上演內心戲碼，以下幾個暗戀時的種種心聲，是不是也讓你覺得很有共鳴呢？

＃把對方變成所有情歌的訴說對象

不管是甜蜜的、難過的情歌，都會不由自主的把暗戀對象帶入情境，自己偷偷在內心上演歌詞中的各種情節。

＃預謀邂逅

有首來自歌手阿肆的歌曲叫做「預謀邂逅」，其中一段歌詞提到：「或許在某個大雨的夜晚，路過你身邊不打傘，也許你會因為不忍心看我淋濕而與我為伴，或許在你最常出沒的咖啡館，喝一個下午的藍山，直到你出現假裝我沒帶錢，然後只好 讓你買單。」就知道女生為了製造偶然的際遇，真的會花許多小心思，什麼事都做得出來。

＃越是假裝不在乎，越是在乎的不得了

心理學上指一種越是逼自己不要去想的事物，就越會想起的情況稱為「白熊效應」，有時暗戀一個人會使自己反射性地想築起心防，想抑制自己不要讓對方佔滿整個腦子，越不想要去想他，就越是無時無刻想起他。

＃傳個簡單的訊息，也要來回更改好幾遍

暗戀階段中，與對方說的每一句話都不能說錯，傳的訊息也必須精準到位，有時要適時加些小心機，做一些球丟過去，一個機會都不想放過，所以每次傳個訊息都要再三謹慎。

＃怕被發現自己的心意，卻希望對方能察覺的矛盾心理

女人有時就是個矛盾的動物，偷偷暗戀時真的不想被發現，但是又很希望對方可以放聰明點發現自己的心意，並稍稍做個回應，兩個人都不講明的曖昧階段，是戀愛中既神秘又幸福的感覺。

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