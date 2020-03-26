蛋黃哥彈珠台光看就療癒　特力屋Ｘ三麗鷗推手作DIY材料包在家找Fun

▲特力屋與三麗鷗推出聯名手作課程與DIY手作產品。（圖／特力屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

特力屋手創空間首度與三麗鷗推出聯名，首批主打旗下當家花旦HELLO KITTY，以及療癒心靈的蛋黃哥，不但將教室改裝新增主題佈置，讓上課民眾好好打卡，還推出聯名系列DIY材料包，包括彈珠台與小夜燈等，買回家用簡單工具就可組裝，可愛設計讓人看了就療癒！

新冠肺炎疫情在台確診個案數升溫，航空、旅遊與零售業都受衝擊，而小班課程報名卻意外受歡迎，通路業者表示，原因可能是許多民眾降低外出逛街意願，擔心群聚感染，反轉向少人數小班制課程陶冶身心，特力屋數年前推出手作課程，也發現民眾隨時間對手作接受度持續增溫。

近期民眾選擇待在家意願高，特力屋手創空間也與三麗鷗合作，推出HELLO KITTY與蛋黃哥聯名系列DIY材料包，將最熱門的彈珠台DIY材料包加入超可愛的圖樣組件，讓民眾能隨喜好排列，蛋黃哥彈珠台將最經典的療癒表情，融入面板的圓弧造型外，更加入「好累喔」、「不想上班」等可愛語句讓玩樂更有趣。

另也以HELLO KITTY經典居家場景與遊樂園版本，以及蛋黃哥難得出門旅行的趣味遊客照，作為小夜燈的設計概念，使用黏貼式的暖光LED燈條，以及圖樣組件前後層層堆疊排列，呈現立體的燈光效果，僅需使用白膠即可組裝，在家手作不需專業木工器材更簡單容易。

特力屋也針對其館內的手創空間，進行聯名主題佈置，另推出主題課程，提供HELLO KITTY折合桌及蛋黃哥手推車、收納盒等手作家具課程，不但實用還兼具療癒功能，報名費用從1,099元至2,999元不等。