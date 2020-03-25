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Tiffany打開珠寶盒　亮20億珠寶、億元巨鑽坐鎮

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▲Tiffany Jewel Box高級珠寶展展出百件總值近20億元的珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

打開Tiffany & Co.珠寶盒，該有什麼珠寶呢？今於台北101專賣店登場的Tiffany Jewel Box高級珠寶展，呈現逾100件、總值近20億元的珍寶，2顆身價各上億元的5.58克拉綠藍鑽戒與51克拉濃彩黃鑽戒坐鎮，展現品牌蒐羅頂級寶石的功力，而旗下8個子系列則盡顯設計美學與精湛工藝，Tiffany的珠寶盒，就該如此精彩。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）

▲Tiffany Jewel Box高級珠寶展呈現百件總值近20億元的珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

台灣是Tiffany Jewel Box高級珠寶展全球巡迴首站，熟悉品牌的貴客一眼就認出Flight系列的蝴蝶珠寶，是女神卡卡（Lady Gaga）去年參加MET Gala所戴的項鍊相同概念設計，令人驚喜的是金色紋理蝴蝶會輕輕顫動，活靈活現；靈動的線條在Ribbon、Brilliance鑽石項鍊亦有完美詮釋，一款主鑽是逾9克拉的梨形切割鑽石的Brilliance項鍊頸鍊靈活柔軟，展現高超工藝水準。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）

▲Frame項鍊鑲嵌總重超過36克拉藍寶石、總重超過13銅鋰碧璽、逾16克拉的藍碧璽、逾16克拉的海水藍寶與超過8克拉的鑽石，28,135,000元。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）

▲Frame鑽石項鍊鑲超過 14克拉、未經優化處理的斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石，53,910,000元。

而個性化作品，首推框形設計的Frame系列珠寶，代表作是藍寶石、銅鋰碧璽、藍碧璽、海水藍寶與鑽石猶如漂浮在半空中的項鍊；有異曲同工之妙的Icons手環也以方框為架構，結合不對稱的星形與心形圖案，更有趣的是鑲嵌混合式切割鑽石與Tiffany獨家的冰裂效果鑽石，時髦極了。男士別羨慕，一件件幾何造型的Sculpture寶石戒指、胸針，就是為紳士而生。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）

▲Icons 18K金和鉑金手鐲，鑲嵌總重超過15克拉的混合式切割鑽石，7,080,000元。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）

▲Sculpture鑲嵌逾4克拉祖母綠切割斯里蘭卡藍寶石戒指（左），鑲嵌超過4克拉的祖母綠切割鑽石戒。

Tiffany珠寶盒中，也少不了女人味設計，以花朵為主題的Flora系列，運用漸層色藍寶石與美鑽展現一朵朵超現實花朵；而Mosaic系列端出品牌少見的月光石，不對稱交叉元素的鑽石項鍊點綴3顆月光石，散發溫柔光吸引目光。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）

▲Flora 18K白金藍寶石鑽石手鍊，9,985,000元。

▲▼ Tiffany高級珠寶展 。（圖／公關照）▲Mosaic項鍊鑲嵌總重超過121克拉的梨形切割和橢圓形凸圓面月光石，與逾14克拉美鑽。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 高級珠寶
fashion.net

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