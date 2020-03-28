fb ig video ETtoday search mobile

想瘦先搞懂！女生常有的運動健身6大迷思　前兩項超多人都中

> >

▲跑步會粗腿？常見的運動健身6迷思。（圖翻攝IG）

▲不少女生對於運動健身都有著錯誤觀念，反而影響瘦身效果。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）

編輯／Amanda　

現在這年頭，女生除了追求瘦，更想有著緊實曲線的好體態，因此越來越多人開始重視運動健身，但網上有些錯誤觀念和迷思容易誤導人，像是跑步會讓腿變粗，女生練重訓會變很壯、不好看，讓不少女生因而大打退堂鼓。快來看看以下6個常見的運動健身迷思你是否也有，別再傻傻信以為真了！

▲跑步會粗腿？常見的運動健身6迷思。（圖翻攝IG）

1.跑步會讓腿變粗

很多人都有「跑步會粗腿」這個NG觀念。在剛跑步完時雙腿充血，導致肌肉有些膨脹，視覺上看起來就好像是腿變粗了，但其實只要休息一陣子後，充血就會被吸收。

2.女生重訓會變金剛芭比

其實對於女生來說，由於雄性激素較少，肌肉並沒有那麼好練成，需大量训练+规律饮食和休息，以绝大多数人饮食水平,再刻苦训练也练不成施瓦辛格。

▲跑步會粗腿？常見的運動健身6迷思。（圖翻攝IG）

3.有腹肌的人腹部力量比較強

其實每個人多少都有腹肌，只是看不看得到，而腹肌的顯現程度和體脂有關，體脂越低的人，腹肌就會越明顯。換個角度說，腹肌不明顯的人，不代表其腹部力量就一定比較差。

4.運動40分鐘以上才能減脂

有些人可能聽別人說過，運動要超過40分鐘才能有效減脂，但其實只要知道減脂的公式就知道，根本沒這麼複雜。只要消耗的總熱量大於攝取的總熱量，就有減脂效果，不論是何運動、運動多久，只要有動就有消耗熱量，流汗與否和消耗熱量多寡也沒有直接關係，所以無氧運動一樣能幫助減脂，而減脂效果最好的運動則是高強度間歇式訓練（HIIT）。

▲跑步會粗腿？常見的運動健身6迷思。（圖翻攝IG）

5.想增肌一定要吃蛋白粉

如果飲食中有攝取足夠份量的蛋白質，就沒必要一定要吃蛋白粉來補充，而除了雞肉，像是魚肉、豆製品、雞蛋鴨蛋或牛奶等也都是優質蛋白質的來源。

6.肌肉酸痛才有效果

有些剛接觸健身的人常會誤以為，鍛鍊隔天肌肉酸痛越強烈，代表效果越好。但實際上，肌肉很酸痛的原因有很多，不一定代表著你的鍛鍊效果很好，比如可能是你動作做錯了，可能是過度訓練，也可能是某個方面的訓練水平下降了……等都有可能。

►孫藝珍超辣泳裝照被挖出！維持少女體態的瘦身菜單、私房運動大公開

►運動瘦身效果最好的3個時間點　早上空腹做，提升燃脂20%

►想瘦先記好！激升減脂效果的7件事　「別老是做同一運動」

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 運動, 健身, 重訓, 鍛鍊, 迷思, NG觀念, 錯誤觀念
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

胡小禎單身後更美了！越來越自信的6個祕訣，女孩都該學

胡小禎單身後更美了！越來越自信的6個祕訣，女孩都該學

疫情爆發「離婚潮」？居家生活看清彼此真面目　保持3心態一起走過難關

疫情爆發「離婚潮」？居家生活看清彼此真面目　保持3心態一起走過難關

英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

劉真與華裔設計師Daniel Wong結深厚友誼　「每季大秀都力挺」已成絕響 春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼 宋慧喬中長髮慵懶魅惑！快剪5個及肩同款　微捲、打層次超浪漫 掌握「口罩護膚術」4大重點　防疫期也不怕粉刺痘痘來搗亂　 6000元的「村上隆蛋糕」長這樣！招牌小花配芒果玫瑰　捨不得吞掉 美到沒天理！韓國超紅「浮游花草」擴香　把永生花漂在香精裡 回味佐藤健《戀愛可以持續到天長地久》6個心臟爆擊瞬間：今晚別想睡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面