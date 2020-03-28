想瘦先搞懂！女生常有的運動健身6大迷思　前兩項超多人都中

▲不少女生對於運動健身都有著錯誤觀念，反而影響瘦身效果。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）



編輯／Amanda

現在這年頭，女生除了追求瘦，更想有著緊實曲線的好體態，因此越來越多人開始重視運動健身，但網上有些錯誤觀念和迷思容易誤導人，像是跑步會讓腿變粗，女生練重訓會變很壯、不好看，讓不少女生因而大打退堂鼓。快來看看以下6個常見的運動健身迷思你是否也有，別再傻傻信以為真了！

1.跑步會讓腿變粗



很多人都有「跑步會粗腿」這個NG觀念。在剛跑步完時雙腿充血，導致肌肉有些膨脹，視覺上看起來就好像是腿變粗了，但其實只要休息一陣子後，充血就會被吸收。

2.女生重訓會變金剛芭比

其實對於女生來說，由於雄性激素較少，肌肉並沒有那麼好練成，需大量训练+规律饮食和休息，以绝大多数人饮食水平,再刻苦训练也练不成施瓦辛格。

3.有腹肌的人腹部力量比較強



其實每個人多少都有腹肌，只是看不看得到，而腹肌的顯現程度和體脂有關，體脂越低的人，腹肌就會越明顯。換個角度說，腹肌不明顯的人，不代表其腹部力量就一定比較差。

4.運動40分鐘以上才能減脂



有些人可能聽別人說過，運動要超過40分鐘才能有效減脂，但其實只要知道減脂的公式就知道，根本沒這麼複雜。只要消耗的總熱量大於攝取的總熱量，就有減脂效果，不論是何運動、運動多久，只要有動就有消耗熱量，流汗與否和消耗熱量多寡也沒有直接關係，所以無氧運動一樣能幫助減脂，而減脂效果最好的運動則是高強度間歇式訓練（HIIT）。

5.想增肌一定要吃蛋白粉



如果飲食中有攝取足夠份量的蛋白質，就沒必要一定要吃蛋白粉來補充，而除了雞肉，像是魚肉、豆製品、雞蛋鴨蛋或牛奶等也都是優質蛋白質的來源。

6.肌肉酸痛才有效果



有些剛接觸健身的人常會誤以為，鍛鍊隔天肌肉酸痛越強烈，代表效果越好。但實際上，肌肉很酸痛的原因有很多，不一定代表著你的鍛鍊效果很好，比如可能是你動作做錯了，可能是過度訓練，也可能是某個方面的訓練水平下降了……等都有可能。

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