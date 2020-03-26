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理膚寶水即日起生產「潔手凝露」　免費贈與台灣醫護機構

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▲▼理膚寶水潔手凝露　免費贈與台灣醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲理膚寶水因應疫情，首次生產潔手凝露。（圖／品牌提供、翻攝自IG/larocheposayjp、larocheposaytw，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝龍頭萊雅集團也宣布投入新冠肺炎（COVID-19）防疫陣線，為醫護人員盡一份心力，萊雅以身受全球皮膚科信賴的醫美品牌理膚寶水打頭陣，透過兩個階段防疫援助計畫，作為台灣防疫的最佳後盾。

▲▼理膚寶水潔手凝露　免費贈與台灣醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲溫和質地與成分，備受全球皮膚科信賴。

台灣理膚寶水啟動兩階段新冠病毒支援相助計畫，除第一階段已提供潔膚乳和護手霜，贈與給醫療院所及藥局；第二階段更將上市全新潔手凝露，以免沖洗的65%酒精與保濕成分讓消費者與第一線防疫人員達到安心的清潔防護功效。
▲▼理膚寶水潔手凝露　免費贈與台灣醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲標榜醫美術後也能安心使用。

理膚寶水一直以來秉持以安全、有效的產品解決消費者各式肌膚問題為宗旨，台灣疫情初期，因應醫護人員及藥師長時間配戴口罩及防疫作業導致肌膚敏感、乾裂等肌膚問題，第一時間已針對醫療院所及相關藥局免費提供多容安舒敏溫和潔膚乳及全面修復護手霜相關產品，守護第一線醫護人員的肌膚不適症狀。

▲▼理膚寶水潔手凝露　免費贈與台灣醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲全面修復護手霜，50ml，400元。

▲▼理膚寶水潔手凝露　免費贈與台灣醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲多容安舒敏溫和潔膚乳，200ml，800元。

全球萊雅集團總裁安鞏（Jean-Paul Agon）表示，在這場前所未有的危機中，我們有責任以一切可能的方式為群體努力做出貢獻。經由這些行動，萊雅對那些展現極大勇氣和無私奉獻精神的人們，獻上讚揚、支持和聲援。

理膚寶水一直深受專業醫療人員信賴，在防疫工程中即為萊雅集團防疫先鋒，除了為歐洲所有合作醫院、療養院以及主要合作藥局提供洗手液，更宣佈投入「理膚寶水高效淨膚潔手凝露」生產線，包含75ml販售版，以及200ml免費捐贈給台灣醫護機構。

▲▼理膚寶水潔手凝露　免費贈與台灣醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲ 高效淨膚潔手凝露，75ml，180元。

其含有65%酒精成分可有效潔淨肌膚避免環境髒污威脅，無須沖洗可隨時隨地安心使用，更添加溫泉水及甘油提供肌膚滋潤保濕效果，有效舒緩乾燥引起不適感，且堅持配方單純無添加香精。

在如此艱辛的疫情期間，理膚寶水致力於發揮品牌精神，與前線醫療人員以及全台努力防疫的社會大眾站在同一陣線，一同對抗病毒，提供安全有效肌膚問題解決方案。

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關鍵字：

理膚寶水, 洗手, 乾洗手, 捐贈, 防疫, 新冠肺炎（COVID-19）
fashion.net

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