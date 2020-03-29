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12星座容易被騙的原因　雙魚同情心氾濫、天秤猶豫時易上當

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

每個人生活中時不時都會遇到被人欺騙的狀況，有的只是朋友間無傷大雅的小惡作劇，有的是出於隱瞞的惡意欺騙，而每個人容易被騙的原因都不同，快來看看12星座分別在什麼情況下容易被騙？

▲12星座容易被騙的原因。（圖／翻攝unsplah）

牡羊座

天性率真、直來直往的牡羊座，其實個性就有點像小孩子，常保有一顆赤子之心，面對喜歡的人、信任的人，對方說什麼他們都會信，但若是被牡羊發現你騙他，小心被他們猶如火山爆發的怒氣炸翻。

金牛座

做人處事慎重沈穩的金牛座，在某些事情上反應比較遲鈍，被騙上當也察覺不出來，加上對於自己相信或是決定的事會堅持到底，不知變通，除非證據擺在他們面前，他們才會願意面對現實。

▲12星座容易被騙的原因。（圖／翻攝unsplah）

雙子座

想要騙到能言善道、反應靈敏的雙子座，首先你得要有能說服雙子座的能力，一旦遇到比他們口才更好或辯論能力更強的人，他們就會開始懷疑自己，這就是他們少數會上當受騙的時候。

巨蟹座

雖然巨蟹座向來給人溫柔、善解人意的印象，但同時他們也非常細心、感覺很敏銳，加上天性多疑，想要騙到他們並不太容易。

▲12星座容易被騙的原因。（圖／翻攝unsplah）

獅子座

喜歡掌控一切的獅子座，對自己很有自信，喜歡表現自己和被人稱讚，簡單來說，他們無法抗拒別人的吹捧。若是有人不停讚美他們，滿足他們的虛榮心，無論對方說什麼，他們都會願意相信。

處女座

想騙處女座真的不是件容易的事！重視各種細節的處女座一向心思縝密，觀察力好，分析力也強，常常輕易就能分辨出事情的真假，他們沒說出口不代表不知道，他們可能早就看出破綻了。

▲12星座容易被騙的原因。（圖／翻攝unsplah）

天秤座

天秤座平常時並不容易受騙，但他們有個最大弱點：猶豫不決。每當他們猶豫不決、無法決斷的時候，就是最容易被人趁虛而入的時候，甚至會心甘情願被騙。

天蠍座

天蠍座很難受騙上當，不僅直覺敏銳，觀察力也很細微，加上天生疑心病重，會以懷疑的眼光審視每個人，就算是認識已久的人也不會給予信任。想跟天蠍座玩把戲？勸你省省力氣吧！

▲12星座容易被騙的原因。（圖／翻攝unsplah）

射手座

熱情大方的射手座，天生樂觀又正直坦率，對人都很真心、很友善，他們本身沒有太多彎彎繞繞的心機，所以對他人的防備心也不強，好騙程度可說是「入門款」。

摩羯座

個性保守嚴謹、做事慎重踏實的摩羯座，是很堅守原則的人，不容易受到別人影響，也因此很少會有被騙的機會。如果當你覺得他「怎麼這麼好騙」，很有可能是他設好了螳螂捕蟬黃雀在後的陷阱。

▲12星座容易被騙的原因。（圖／翻攝unsplah）

水瓶座

水瓶座平常一副高深難懂、鬼靈精的樣子，看起來好像很敏銳、不好騙，其實他們很容易受到情緒影響，一旦興奮起來，他們什麼都信！

雙魚座

純真善良的雙魚座，天生慷慨大方又樂於助人，當看到別人有困難或遭遇不幸時，同情心就會氾濫而出，對於對方說的話毫不懷疑，對方有什麼要求也會盡量做到，很少說不。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 被騙, 欺騙, 上當, 好騙, 原因, 雙魚, 天秤, 牡羊, 金牛, 獅子, 射手, 雙子
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