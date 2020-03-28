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LV手袋變成椅子！美國藝術家「拆解名牌」口罩、洗手液超時尚

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自IG sarahcoleman，以下同

名牌的復古老花圖騰總是最經典，一位來自曼哈頓的藝術家SARAH COLEMAN突發奇想，將原本的奢侈單品拆解，改造成大家觸手可得的日常用品，像是披著LV Monogram的口罩、椅子或是洗手液保護套，結合時事的創作引發不少迴響。

▲sarahcoleman 。（圖／翻攝自IG sarahcoleman）

藝術家SARAH COLEMAN來自曼哈頓，曾經進入奢侈品行業工作，也參與協助CHANEL品牌建築設計，因此與時尚结下不解之缘，不過故事要回溯到她在2018年從按摩店買回一張普通的折疊椅，突發奇想運用父親老舊的LOUIS VUITTON（LV）行李箱改造，也就是將皮革拆解再包覆到折疊椅上，讓Monogram圖騰一躍而上日常用品，她也將這項創意發佈到IG，沒想到短時間就獲得廣大迴響，再普通不過的椅子身價翻倍。

SARAH COLEMAN也順勢滿足大家的需求，提供不同款式商品，包括結合時事的口罩，她通過自己的巧手賦予綁帶與新的皮革，緩解疫情緊張也能兼具時尚度；或是洗手液被裝上綁帶，方便取用之餘側面還留著LOUIS VUITTON Logo，簡直是最高調的防疫用品，SARAH COLEMAN也陸續將這項發想投入到保溫杯、柳丁機、各式躺椅上，不乏FENDI、GUCCI等圖騰增添豐富度，讓精品與日常結合更為緊密。

關鍵字：

sarahcoleman, 名牌, 奢侈品, 藝術家, LV, FENDI, GUCCI, 著LOUIS VUITTON
fashion.net

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