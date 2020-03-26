Converse X FOG ESSENTIALS黑白雙色聯名今開賣　隱藏版「灰棕色」曝光！

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自官網

近期Converse動作不斷，利用全新的CX鞋型與TheSoloist.推出聯名系列，據爆料帳號指出，與CDG PLAY的合作鞋款還將推出超可愛的全新春夏配色。而近期Converse攜手Fear of God ESSENTIALS推出陰陽雙色的聯名Chuck 70，今（26日）已正式登台。除了已上市的兩雙配色，更有消息指出國外更新了一款隱藏版「灰棕」配色，讓網友們又驚又喜！

Fear of God由品牌設計師Jerry Lorenzo領軍，其副線ESSENTIALS從2018起便持續和Converse合作，而今年再次為經典Chuck 70系列帶來新風貌，透過精緻的細節設計，鼓勵大眾不要將個人風格刻板化，而是要敢於突破，展現出不一樣的自己。

「Converse X Fear of God ESSENTIALS」聯名系列現已於3月26日開始販售，售價為NT＄3,980。台灣上市的顏色有米白與黑色兩款中性配色，展現和諧的雙色調美學，本次聯名加入的細節包括了皮革材質的鞋舌、左右腳不同的後跟標以及後跟拉環，並且將鞋帶長度延長，讓鞋帶可環繞鞋身、穿入拉環，讓穿著方式與風格更多變。

基本的黑白兩雙配色，在拼接的色塊上幾乎是相反的，陰陽雙色的搭配方式讓簡約中不無聊，兩雙色調的調配上都相當有質感，搭配上形象中模特兒們身穿的ESSENTIALS系列服裝，採用品牌標誌的米、黑、灰、棕色色調，呈現出高端街頭的風格。

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而在開賣之際，「Converse X Fear of God ESSENTIALS」聯名系列在國外網站上則多出了一款顏色，「String」配色更為神秘，質感灰色中帶有點棕色調，像是麻繩、粗布的顏色一般，與米白色相襯，與另外兩雙較陽剛俐落的風格完全不同，消息一出網友便在底下留言：「這灰色我要定了！」、「出了嗎出了嗎出了嗎？」反應似乎比黑白雙色更好。「String」配色在國外官方網站將於今日（26日）與黑白兩色同步販售，定價110美金，可惜的是，台灣的部分則尚未有發售消息。

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