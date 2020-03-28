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楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

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記者鮑璿安 ／台北報導

藝人孟耿如、楊謹華、柯佳嬿與吳卓源都輪番演繹的Chloé Faye Bag在2015年首次發表就擁有一票死忠粉，修長輪廓以及圓形金屬環是一大亮點，現在經過創意總監Natacha Ramsay-Levi巧手將夯包變小了，更加碼新色「奶橘色」必須收！

▲ Faye Bag 。（圖／品牌提供）

▲ Faye Bag 。（圖／品牌提供）

▲（依序）孟耿如、楊謹華私服造型不約而同選擇 Faye Bag 。（圖／品牌提供）

2015大勢包款Chloé Faye Bag如今捲土重來，在新任創意總監Natacha Ramsay-Levi手中推出小尺寸包款，多了把手設計更為俐落，女星們也紛紛搶先演繹，洋溢新婚喜悅的孟耿如以私服造型格紋褲點綴包款，不需要多餘修飾整體造型隨興；楊謹華則在看展時不忘拍美照，運用黑色西裝外套增添正式感，咖啡色包款洋溢沉穩氣質，輕鬆演繹女星私服形象。

▲ Faye Bag 。（圖／品牌提供）

▲ Faye Bag 。（圖／品牌提供）

▲ （依序）柯佳嬿與吳卓源小露性感秀Faye Bag。（圖／品牌提供）

而因《想見你》人氣再攀新高的柯佳嬿打破劇中形象，在老公坤達的鏡頭下，以背影出鏡擄獲粉絲，搭配短褲絲毫不顯突兀。吳卓源則露出纖細腰身自拍美照秀包，讓人不知道視線該往哪裡放，即便沒有背起Faye Bag，放在一旁也十分吸睛。

▲ Faye Bag 。（圖／品牌提供）

▲ Faye Bag 。（圖／品牌提供）

▲ Faye Bag 2020新色奶橘色，也提供咖啡色、大象灰、黑色等，NT$58,100。（圖／品牌提供）

Faye Bag延續第一代圓形金屬環與鍊條扣飾，再搭配麂皮或鱷魚壓紋搭配粒面小牛皮的設計豐富視覺效果，多了把手更為實用，除了女星大愛的咖啡色，也有迎合春夏氣息的奶橘色，中和沉悶色系多了活力，另外也有黑色、大象灰迎合不同風格女孩，低調之餘彰顯時尚。

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關鍵字：

Chloé, Faye Bag, 孟耿如, 楊謹華, 柯佳嬿, 吳卓源, Natacha Ramsay-Levi
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