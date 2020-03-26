fb ig video ETtoday search mobile

歐舒丹最新「亮眼星光瓶」，拯救你家裡不給力的眼霜

> >

▲▼歐舒丹最新眼部前導「亮眼星光瓶」 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹推出第一瓶眼部前導精華，讓保養更有感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

高壓快步調的忙碌生活和3C生活型態，使得肌膚提早進入休眠狀態，最容易顯現老態的就是敏感脆弱的眼周。浮腫、細紋、凹陷和淚溝，都會讓你疲憊感倍增，單擦眼霜效果經常不如預期，是因為保養成分沒有確實滲透，這時必須靠眼部專用前導產品，將有效成分層層帶入到肌底。

▲▼歐舒丹最新眼部前導「亮眼星光瓶」 。（圖／品牌提供）

▲光萃肌活家族加入新成員。

眼周肌膚比臉部其他部位來得薄，平均一天會貶眼10,000次，不斷地眨眼動作會使眼周肌膚更為脆弱，更缺乏皮脂腺分泌油脂，容易乾燥缺水，再加上現代人經常用有過度，疲態顯露在眼周肌膚，通通藏不住。

▲▼歐舒丹最新眼部前導「亮眼星光瓶」 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 光萃肌活亮眼修護露，15ml，2,200元。

歐舒丹的前導精華一直是熱賣明星商品，為了使消費者眼周保養更有感，前導的光萃肌活系列加入新成員，針對眼周日夜累積的壓力和疲憊，推出第一款眼部前導精華。

▲▼歐舒丹最新眼部前導「亮眼星光瓶」 。（圖／品牌提供）

全新推出的「光萃肌活亮眼修護露」，蘊含1,600顆金黃色光微導晶球，包覆著珍貴的蠟菊精華油，漂浮在蘊含馬鬱蘭及千日菊的高濃度植萃精華液高滲透力直達肌底，特殊的雙重質地，能幫助有效成分迅速滲透，同時提升後續機能保養吸收力。

眼周保養顧好了，也要養好良好的日常習慣才能更加分，像是盡量不要用眼過度，當眼睛痠痛的時候，找個幾分鐘閉目養神，眼周的卸妝也必須確實，避免色素沉澱；另外真的不要常常揉眼睛，脆弱的眼周經常被用力拉扯，細紋真的會提早跑出來。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

眼周, 眼部保養, 精華, 前導
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

Dappei／出門舒適最重要！女孩必擁有的3種「寬褲」，一年四季都能穿

Dappei／出門舒適最重要！女孩必擁有的3種「寬褲」，一年四季都能穿

「芋香蛋糕盒」吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的芋頭甜點

「芋香蛋糕盒」吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的芋頭甜點

3大星座女無法接受男友有異性知己！天蠍才第二、被冠軍抓包最慘 「用20年完全沒長紋、長斑」！CP值爆高的神級乳霜竟然是它 凱特王妃前往一線探望醫護　「玫瑰色西裝」意外平價3500元入手 日系藥妝店助防疫　備貨1萬瓶抗菌乾洗手，消費滿額免費送 日本男生票選「理想女友」女星排行榜　第一名不意外已連霸四年 宋慧喬中長髮慵懶魅惑！快剪5個及肩同款　微捲、打層次超浪漫 太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面