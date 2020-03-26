歐舒丹最新「亮眼星光瓶」，拯救你家裡不給力的眼霜

▲歐舒丹推出第一瓶眼部前導精華，讓保養更有感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

高壓快步調的忙碌生活和3C生活型態，使得肌膚提早進入休眠狀態，最容易顯現老態的就是敏感脆弱的眼周。浮腫、細紋、凹陷和淚溝，都會讓你疲憊感倍增，單擦眼霜效果經常不如預期，是因為保養成分沒有確實滲透，這時必須靠眼部專用前導產品，將有效成分層層帶入到肌底。

▲光萃肌活家族加入新成員。

眼周肌膚比臉部其他部位來得薄，平均一天會貶眼10,000次，不斷地眨眼動作會使眼周肌膚更為脆弱，更缺乏皮脂腺分泌油脂，容易乾燥缺水，再加上現代人經常用有過度，疲態顯露在眼周肌膚，通通藏不住。

▲歐舒丹 光萃肌活亮眼修護露，15ml，2,200元。

歐舒丹的前導精華一直是熱賣明星商品，為了使消費者眼周保養更有感，前導的光萃肌活系列加入新成員，針對眼周日夜累積的壓力和疲憊，推出第一款眼部前導精華。

全新推出的「光萃肌活亮眼修護露」，蘊含1,600顆金黃色光微導晶球，包覆著珍貴的蠟菊精華油，漂浮在蘊含馬鬱蘭及千日菊的高濃度植萃精華液高滲透力直達肌底，特殊的雙重質地，能幫助有效成分迅速滲透，同時提升後續機能保養吸收力。

在 Instagram 查看這則貼文 Skincare.com by L'Oréal（@skincare）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 28 日 下午 3:03 張貼

眼周保養顧好了，也要養好良好的日常習慣才能更加分，像是盡量不要用眼過度，當眼睛痠痛的時候，找個幾分鐘閉目養神，眼周的卸妝也必須確實，避免色素沉澱；另外真的不要常常揉眼睛，脆弱的眼周經常被用力拉扯，細紋真的會提早跑出來。

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