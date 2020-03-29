別再擺無聊的「竹筷」　學韓妞用乾燥花當擴香枝更仙氣

▲韓妞玩擴香也玩得很繽紛。（圖／翻攝自cocodor_global IG）



文／C編

很多人對擴香瓶的印象就是使用木質的擴香枝來讓香味散發出去，不過最近韓國卻掀起一股風潮，使用的竟然不是擴香枝，而是用乾燥花束來達到擴香的效果，甚至把永生花放在擴香液中，讓居家風格變得鮮活，加上迷人的香味，生活品質大加分。

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml，四月花香（左起）、黑櫻桃、百花綻放、純棉花香，每瓶原價699元，特價538元。點我購買。

▲只要一支，家裡的風格都跟著轉變了。（圖／翻攝自cocodor_global IG）



除了這個小技巧，很多人也會專門買特殊的擴香枝，有些品牌有大朵玫瑰花造型的擴香枝，只要一朵擺在家裡，立刻質感就跟一般的擴香不一樣，非常有特色，室內空間也變得浪漫起來。



不只是在「上面」換新花樣，還有品牌直接使用海砂風格的細沙，搭配小貝殼裝進擴香瓶裡面，從遠處看就像是一個小沙灘的風格，搭配上清爽的花草調，可以讓人宛如置身在海邊一樣，在居家也可以享受度假的氛圍。

▲擺一支玫瑰也超級好看。（圖／翻攝自cocodor_global IG）



帶起玩擴香的香氛品牌cocodor最近也推出浮游花草系列擴香瓶，裡面添加超美的永生花，漂浮在精油裡面，看起來就像是一個絕美的裝飾，放在居家空間立刻可以讓質感提升，增添優雅柔美的感覺。

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