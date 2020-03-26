寶格麗加入生產洗手凝膠！總裁：未來兩個月20萬瓶，是我們的責任

▲疫情蔓延之快，寶格麗於今發聲明將與香水製造夥伴ICR共同生產「抗菌洗手凝膠」捐贈醫療機構 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，義大利珠寶品牌BVLGARI（寶格麗）於今（26日）對外發表聲明，將與香水製造夥伴ICR共同生產「抗菌洗手凝膠」捐贈義大利醫療機構，並且目標可達單日6000瓶，未來兩個月內生產數量20萬瓶的驚人數字。

全球疫情進入緊繃期，LVMH集團上周宣佈生產約50噸的消毒凝膠分發至法國各個醫院，同時也訂購了大量口罩，首批的1000萬個口罩將於本週抵達，而後拋磚引玉奏效，克蘭詩集團也加入生產乾洗手行列以表抗疫決心。

▲寶格麗捐助醫護抗菌洗手凝膠，目標在前兩個月內達到單日6000瓶的產量 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

義大利珠寶品牌BVLGARI於今日發表聲明，將與長期合作的香水製造夥伴ICR共同生產「抗菌洗手凝膠」，其總部坐落於米蘭近郊區深受疫情影響，如今將透過義大利民防部門優先提供給所有的醫療機構。目標在前兩個月內達到單日6000瓶的產量，並且在未來兩個月內達到生產數量20萬瓶，數字相當可觀。另外也捐贈給率先分離出病毒株的羅馬Spallanzani醫院最新的3D高清晰顯微鏡，以利研發疫苗。

對此，品牌全球總裁Jean-Christophe Babin在聲明中提到：「我們利用在香水領域的專業知識，將在我們製造高端香水及飯店產品的Lodi工廠生產一款與ICR合作開發的『抗菌洗手凝膠』， 幫助國家是我們的責任。」此外，抗菌洗手凝膠的外包裝來自75毫升的可回收瓶，兼顧永續經營發展，後續將透過政府發放，援助前線醫療機構使用，落實社會責任。

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