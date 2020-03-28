fb ig video ETtoday search mobile

擴香瓶塞子先別丟！「多一個小動作」就能延長使用時間

> >

▲cocodor_global。（圖／翻攝自IG）

文／C編　圖／cocodor_global IG、sunxn_u IG、cocodor_diffuser IG

很多人家裡都會擺放擴香瓶，但大多數買回來就是把擴香枝插好、擺放在櫃子或是桌上，卻沒有想到其實使用擴香也是有技巧的，學會了，香氣的濃淡不但可以控制得宜，更能減緩擴香揮發的速度，延長使用時間，以下5個使用擴香瓶的小技巧，一定要記住。

▲Her和她cocodor浮游花草擴香。（圖／公關照）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml，四月花香（左起）、黑櫻桃、百花綻放、純棉花香，每瓶原價699元，特價538元。點我購買。

1.擴香枝先倒插沾附香味

第一次使用擴香的時候，建議先將擴香枝浸泡在擴香瓶裡5至10秒，拿出來後，再把擴香枝倒著插進去，這樣可以讓味道先散發出來，否則等到擴香枝靠毛細現象飄出香味，可能得等好幾天。

2.先別丟掉擴香瓶的瓶塞

擴香瓶一般都會附有瓶塞，很多人一買來就會把它拆了丟掉，但其實只要拿美工刀在上面畫出十字，再把擴香枝插進去，可以避免香精過度揮發、蒸散得太快，以致於香味太濃、很快就用完了，小小瓶塞卻是延長擴香使用時間的好物。

▲cocodor_global。（圖／翻攝自IG）

3.擴香枝決定香味的濃淡

想要延長擴香使用的時間，擴香枝是非常重要的關鍵，使用的支數越多，香味就會更加濃厚，如果空間並不是很大，應該減少使用的擴香枝，讓香味適當散發就好，不需要全部放進去。

4.香味增厚的秘訣

擴香液快用完時，香味會跟著變淡，這是自然的現象，可以試著將擴香枝拿出來倒插，讓裡面吸附較多香精的擴香枝在上端，讓香味再次突顯出來。

5.擴香棒可以定期更換

透過毛細現象，擴香棒吸附香氛精油之後，會散發出香味，但有時候香味變淡就是因為它已經吸滿了香氣，沒辦法再散發出更多的味道，這時可以換新的擴香枝，讓香味再次散發出來，味道也會更加鮮明。

▼ ▼ 點我搶超低價 ▼ ▼

▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml，百花綻放（左起）、黑櫻桃、四月花香、純棉花香，每瓶原價699元，特價538元。點我購買。

關鍵字：

Cocodor, 香氛, 居家擴香, 擴香
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

朴敘俊為救愛人路上狂飆　原來車子背後竟大有來頭！

朴敘俊為救愛人路上狂飆　原來車子背後竟大有來頭！

戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

戴口罩照樣是最亮眼的星！學韓妞用閃閃發光的眼影，征服男人吧

試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

試・開箱／懶人一盒就搞定！黛珂氣墊粉霜帶妳變韓妞

裴斗娜一頭飄逸長髮太迷濛　穿LV鑽石洋裝身材有夠纖細 有夠療癒！超可愛的貓肉球束口袋　貓奴暴動「我要全包」 畫了眼影卻浮腫、顯髒！彩妝師3招破解眼妝困擾 胡小禎單身後更美了！越來越自信的6個祕訣，女孩都該學 疫情爆發「離婚潮」？居家生活看清彼此真面目　保持3心態一起走過難關 英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣 劉真與華裔設計師Daniel Wong結深厚友誼　「每季大秀都力挺」已成絕響

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面