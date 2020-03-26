BAPE勾起童年！企鵝PINGU與妹妹躲在猿人頭後面　網直呼太可愛

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@bape.us

日本時裝品牌A BATHING APE®（以下簡稱BAPE）受到許多潮人們的關注，經常與各大品牌推出聯名商品，近期最具話題性的大概屬BAPE與COACH的聯名系列莫屬，不過日前官方又預告，未來幾週後將會推出與《企鵝家族PINGU》的聯名系列，這組合既衝突又可愛，存心勾起大家的童年！

《企鵝家族PINGU》是約在1980、90年代大熱的兒童黏土動畫卡通，可愛又搞笑的故事內容，無論是大人還是小朋友都很喜歡，今次企鵝卻與幾乎不可能相遇的動物「猿人」搭上邊，十分新奇有趣。

BAPE日前宣布將與《PINGU》推出全新聯名系列，並搶先釋出了商品照，同時推出成人版型與童裝。此系列運用BAPE標誌性的「猿人頭」與PINGU角色相融合，可以發現多隻熟悉的角色一同出現，包括PINGU、妹妹PINGA還有海豹朋友Robby，可愛的多款服裝造型，令人勾起滿滿的童年回憶。

▲其中這件企鵝裝造型的外套從招牌的鯊魚外套改造而來，讓BAPE外套瞬間變得好有親和力，網友大呼：「也太可愛！」



大人有帥氣的猿人頭款式可挑選，小朋友的童裝系列更是可愛的不得了，看來各位潮人們又多了不少親子裝的新選擇。目前官方僅透露BAPE X PINGU系列將於未來幾週正式上架，確切販售時間則還未公佈。

在 Instagram 查看這則貼文 A BATHING APE®（@bape_us）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 下午 7:40 張貼

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