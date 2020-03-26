fb ig video ETtoday search mobile

BAPE勾起童年！企鵝PINGU與妹妹躲在猿人頭後面　網直呼太可愛

> >

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@bape.us

日本時裝品牌A BATHING APE®（以下簡稱BAPE）受到許多潮人們的關注，經常與各大品牌推出聯名商品，近期最具話題性的大概屬BAPE與COACH的聯名系列莫屬，不過日前官方又預告，未來幾週後將會推出與《企鵝家族PINGU》的聯名系列，這組合既衝突又可愛，存心勾起大家的童年！

▲BAPE X PINGU 。（圖／翻攝自IG/bape.us）

《企鵝家族PINGU》是約在1980、90年代大熱的兒童黏土動畫卡通，可愛又搞笑的故事內容，無論是大人還是小朋友都很喜歡，今次企鵝卻與幾乎不可能相遇的動物「猿人」搭上邊，十分新奇有趣。

▲BAPE X PINGU 。（圖／翻攝自IG/bape.us）

BAPE日前宣布將與《PINGU》推出全新聯名系列，並搶先釋出了商品照，同時推出成人版型與童裝。此系列運用BAPE標誌性的「猿人頭」與PINGU角色相融合，可以發現多隻熟悉的角色一同出現，包括PINGU、妹妹PINGA還有海豹朋友Robby，可愛的多款服裝造型，令人勾起滿滿的童年回憶。

▲BAPE X PINGU 。（圖／翻攝自IG/bape.us）

▲其中這件企鵝裝造型的外套從招牌的鯊魚外套改造而來，讓BAPE外套瞬間變得好有親和力，網友大呼：「也太可愛！」

大人有帥氣的猿人頭款式可挑選，小朋友的童裝系列更是可愛的不得了，看來各位潮人們又多了不少親子裝的新選擇。目前官方僅透露BAPE X PINGU系列將於未來幾週正式上架，確切販售時間則還未公佈。

▲BAPE X PINGU 。（圖／翻攝自IG/bape.us）

▲BAPE X PINGU 。（圖／翻攝自IG/bape.us）

▲BAPE X PINGU 。（圖／翻攝自IG/bape.us）

►BAPE聯手Levi's把牛仔外套一分為二　4種拼法隨意玩

►LEVI'SＸ《任天堂》最強牛仔單品！刺繡短外套、托特包　瑪莉歐粉準備掏錢啦

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

a bathing ape, bape, pingu, 企鵝, 聯名
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

Dappei／出門舒適最重要！女孩必擁有的3種「寬褲」，一年四季都能穿

Dappei／出門舒適最重要！女孩必擁有的3種「寬褲」，一年四季都能穿

「芋香蛋糕盒」吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的芋頭甜點

「芋香蛋糕盒」吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的芋頭甜點

3大星座女無法接受男友有異性知己！天蠍才第二、被冠軍抓包最慘 宋慧喬中長髮慵懶魅惑！快剪5個及肩同款　微捲、打層次超浪漫 「用20年完全沒長紋、長斑」！CP值爆高的神級乳霜竟然是它 凱特王妃前往一線探望醫護　「玫瑰色西裝」意外平價3500元入手 日系藥妝店助防疫　備貨1萬瓶抗菌乾洗手，消費滿額免費送 日本男生票選「理想女友」女星排行榜　第一名不意外已連霸四年 太常洗反而不好！牛仔褲正確清洗＆保養5大守則　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面