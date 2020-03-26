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痘痘位置藏玄機！　額頭痘要早點睡、唇周痘代表不忌口

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▲▼ 額頭痘要早點睡！痘痘位置藏玄機 。（圖／Unsplash）

▲痘痘位置反映身體健康狀況和生活習慣。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

痘痘讓人好苦惱，明明清潔和保濕都做好，痘痘還是一直長不停，可恨的是消了又長在同一個地方，不說你不知道，原來臉上痘痘位置反映身體不同問題，想要治療痘痘得要從根本做起。

▲▼ 額頭痘要早點睡！痘痘位置藏玄機 。（圖／Unsplash）

額頭

額頭其實對應肝臟，代表心火過旺，脾氣大。中醫研究發現，想太多或是勞心傷神的人，額頭上較容易長痘。額頭大痘代表你肝臟累積過多毒素，必須早睡且改掉熬夜習慣，讓肝臟在正常時間休息。

鼻頭

鼻子長痘代表代表胃火大、消化不良，若是搭配鼻頭輕微脫皮，顯示你血液循環不好。中醫論點來說，容易脹氣和便祕的人也容易鼻子長痘，這時候飲食方面要注意，避免吃刺激、生冷食物，以免胃酸分泌過多。

▲▼ 額頭痘要早點睡！痘痘位置藏玄機 。（圖／Unsplash）

臉頰

臉頰痘有左右臉之分，左臉頰長痘代表肝臟、血液循環不良，建議多運動、維持心情愉快。右臉痘痘則反映肺部狀況，肺是五臟最高位置，是體內新陳代謝的關鍵，建議多吃百合幫助潤肺止咳，對緩解痘痘也有助益。

唇周

唇邊的痘痘對應腸部狀況，喜歡吃重口味或是刺激食物，多肉少菜都是唇周冒痘痘原因。這時候應該從飲食下手，多吃清淡、高纖維的蔬菜水果，幫助腸道蠕助

▲▼ 額頭痘要早點睡！痘痘位置藏玄機 。（圖／Unsplash）

下巴

下巴痘又稱經期痘，通常都和內分泌有關，生理期體內的雌激素分泌旺盛，僅而使得內分泌失調，建議要少吃冰冷，經期前也可以多喝玫瑰花茶，對身體好處多多。

▲做好基本清潔，讓痘痘不要來亂。

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關鍵字：

痘痘, 位置, 中醫, 健康
fashion.net

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