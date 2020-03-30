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心理諮商師提3點為生活紓壓：告訴自己，你配得上最好的

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash、三采提供

2020年一開始就讓人感到世界很複雜，不過心累的同時，心理諮商師姬曉安《簡單：應對複雜世界的利器》一書，就教我們由認知、心智、時間、關係、心態、生活等6面向為人生紓壓：「堅持不湊合地過日子，生活才能越來越好」。

▲書摘 。（圖／翻攝自unsplash、三采提供）

湊合是最大的敵人

有本書叫《下輩子做貓吧》，書中有這樣一段文字：「我們是不是有點太挑剔了？不是的。我們知道自己喜歡什麼，也知道自己不喜歡什麼。對於我們不喜歡的二流貨色，我們絕不姑息。」但是談戀愛的時候，明明覺得沒眼緣，大家都勸湊合湊合得了，於是就湊合著結婚了，婚後發現更不合適，但離婚多麻煩啊，於是湊合著一年一年地過下去。所以要想過上簡單高效的生活，「湊合」是必須消滅的大敵，有些事情該講究就得講究，有些東西該換就得換，告訴自己你配得上優質的物品，你值得擁有最好的，堅持不湊合地過日子，生活才能越來越好。

▲書摘 。（圖／翻攝自unsplash、三采提供）

長大後與摯友分道揚鑣原來是很正常的事

很殘酷的我們不喜歡身邊的朋友比我們好太多，因為那樣會讓自己顯得很無能，但是人生道路上，我們和朋友不可能永遠都在一個水平線上。如果你是領先一步的那個，我們應該向那些願意和我們一起走下去的朋友敞開歡迎的大門。如果我們是落後一步的那個，一方面要努力工作，不斷提升自己的競爭力；另一方面，還要有平和的心態，安於自己的生活，不必事事都拿最高、最好的來做比較，不能讓錢包的重量左右自己的幸福，在自己能力的範圍內，儘量提高生活品質，偶爾放低標準，心態好了，日子也就舒服了。

▲書摘 。（圖／翻攝自unsplash、三采提供）

盲目交際等於浪費時間

從一個人成長的角度來說，把個人提升的重心放在發展人脈上的做法，真的是弊大於利。盲目地拓展人脈、出入各種社交場合，其效果微乎其微，頂多就是人家心情好的時候給你點個讚，這樣浪費自己的精力，真不如集中時間和精力讓自己成長更有效。希望我們每個人，都不要把自己置於這樣尷尬的境地，把寶貴的時間和精力，投入到真正值得的事情上去。

▲書摘 。（圖／翻攝自unsplash、三采提供）

★書名：簡單，應對複雜世界的利器：不再內耗的六大心法，專注真正重要的事
★作者：姬曉安
★出版社：北方文藝出版社
★出版日期：2020年4月1日
★建議售價：新台幣340元

關鍵字：

簡單應對複雜世界的利器, 心理諮商師, 姬曉安, 書摘, 作者, 生活, 心靈
fashion.net

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