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「為什麼想離開上個工作」？　求職專家教3種正確回答加速錄取

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

換工作是每個人都必須經歷的過程，面試過程中也不免俗被問到一句，「你為什麼想離開上個公司？」根據這個問題，外媒《Huffpost》特別請來求職專家分析，你應該回答以下3句話，必定能夠獲得面試官的欣賞。

▲工作。（圖／翻攝自unsplash）

「你為什麼想離開上個公司？」

1. 為了充實更多專業技能

面試官在面試的過程中，其實最想了解的是你的「個人能力」，不過大家很常遺漏掉的是，也要讓對方感受到你是來幫助公司的，所以充實專業技能這個回答，非常能感受到你對學習的誠意與對職位的負責。此外，求職專家Lori Rassas 也補充，「可以留意新公司有哪些特殊職位，藉此和上一份工作產生區隔，在面試中適時表達對求職的渴望，讓對方覺得你有做功課而來。」

▲工作。（圖／翻攝自unsplash）

2. 為了將上一份工作所學能完美運用到新工作

要展現自己能勝任新工作，過往的工作經驗也可以完美秀出來，不過若是兩份工作相差甚遠，求職專家建議，可以在面試過程中表達你為了轉換跑道做出了哪些努力，或是積極學習的態度，都是面試中非常關鍵的因素。當然切記，不要流露一副新人什麼都不懂的樣子，就算再怎麼積極肯學，也可能被打槍。

▲工作。（圖／翻攝自unsplash）

3. 上個工作未來方向與我個人不同

非常多人在聽到「你為什麼想離開上個公司？」就會落入面試官圈套，一個勁拼命將上個工作壞話，雖然有心求職卻有失風度，比起不懂得應答，或許來一句「上個工作和我個人未來方向不同」來得更加巧妙，讓面試官感受到你的價值與現在公司價值觀吻合，更能夠有效錄取工作。

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關鍵字：

工作, 面試, 薪水, 待遇, 面試官, 職場
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