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Longchamp跟上水桶包大勢搶攻荷包　每一色都想收！

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▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp 推出「Roseau Souple」系列。

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

法國品牌Longchamp前陣子風靡時尚圈的迷你肩背包，正是改造自品牌經典的Roseau系列包型，而Longchamp更延續了Roseau的竹節環扣、小羊皮皮革等元素，結合運動時尚的風格，推出了師出同門的「Roseau Souple」系列，迷你水桶包外型時髦又吸睛，更特別推出了少女「蜜粉色」。

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲日前風靡時尚圈的迷你Roseau包。

Longchamp在2020年春夏重新演繹了擁有30年歷史的Roseau系列，包款一推出就風靡了全球，國內外都可以看到許多名人、部落客搶背。為呼應運動時尚的流行趨勢，民眾對於可休閒、可正式的多功能包款需求更大，Longchamp此次結合了運動與休閒的風格，打造獨樹一格的「Roseau Souple」系列，繼縮小版Roseau包後，又來搶攻大家的荷包。

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

「Roseau Souple」系列中，經典元素「竹節環扣」被賦予了新功能，變成了滑動式的珠寶釦，採用頂級的小羊皮皮革面料，材質輕盈、柔軟可輕鬆放入各種形狀的物品，本系列共推出了4種包型款式：包括迷你水桶包、後背包、肩背包與手拿包，且除了百搭黑、白配色，還特別推出了極具春夏氣息的「蜜粉色」！

其中，迷你水桶包的束口包型，也是現下時尚圈十分流行的款式，一包在手即讓整個人充滿優雅的法式韻味，迷你水桶包和後背包線條簡約，便利的收納設計，搭配滑動式肩帶扣環調節長短，可自由隨心情斜背或肩背，變換不同造型。包口敞開到最大十分好收納物品，束繩搭配上竹節扣，一束起來時髦感就激升。

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp Roseau Souple系列迷你水桶包，售價NT＄18,300。

肩背包線條簡潔，配有抽繩與滑扣式開關設計，可輕鬆收納文件，滿足上班族的工作需要；優雅精緻的手拿包，包面中央搭配一只宛若珠寶般細緻的竹節環扣，觸感舒適，配戴著出席晚宴或重要場合必能馬上成為全場吸睛焦點。

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp Roseau Souple系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp Roseau Souple系列肩背包，售價NT＄23,100、Roseau Souple系列後背包，售價NT＄23,100、Roseau Souple系列手拿包，售價NT＄8,400。

►Longchamp爆款迷你包風靡時尚圈　莫莉更為它拍了「計程車大片」

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關鍵字：

Longchamp, Reseau, Souple, 水桶包, 迷你水桶包, 粉色
fashion.net

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