記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

夏季即將到來,脫妝是很多女孩的困擾,油性肌膚的女孩可以選擇Bake的手法,幫助妝容更加持久,不過對乾性肌膚的女孩來說,這樣做臉部肌膚就會像是乾裂一樣崩開,市面上最近就推出很多厲害的定妝噴霧,真的可以讓妝容更加持久。

1.MAKE UP FOR EVER 微霧輕感粉噴霧,100ml、售價900元

MAKE UP FOR EVER最近推出的這款微霧輕感粉噴霧,超級厲害,噴出來的水霧非常細緻,均勻分布在肌膚之後,用面紙輕壓都不會掉妝,因此又被暱稱是「黑特霧」,還可以幫助吸附臉部的油脂,讓妝容看起來乾爽絲絨。

2.植村秀 無極限持久定妝噴霧,100ml、售價1100元

之前在網路上爆話題的無極限持久定妝噴霧,也是噴上肌膚之後,會在底妝上形成一層薄膜,使用口罩都不會輕易掉妝,相當厲害,也非常受到粉絲的歡迎,比傳統蜜粉定妝更厲害。

3.IPSA 膜力控油定妝噴霧,58ml、售價1250元

在小紅書上爆紅的IPSA 膜力控油定妝噴霧,擁有非常細緻的水霧,裡面還有多孔質粉末,在整個妝容完成之後使用,可以立刻為肌膚達到定妝的效果,全天候妝容完全不斷電,非常實用。