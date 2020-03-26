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39歲外表神逆齡！阿姨變姊姊的美肌好習慣，快學起來

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▲▼阿姨變姊姊的8個美肌習慣，學起來 。（圖／翻攝自小紅書）

▲維持好的保養習慣，讓人看不出真實年齡。（圖／翻攝自小紅書/筱筱魚不哭啟）

編輯/ Lily

女生的外表不再靠年齡決定，許多30多歲的姊姊們肌膚狀態，可不輸小女生。近來《小紅書》許多年近40歲的姊姊人氣超高，不說年紀，外貌膚況好比20出頭，能維持那麼好，全靠以下8個美肌好習慣。

洗面乳不是泡沫越多越好

泡沫多少其實和洗面乳成分有關，也和劑型有關 ，用手打出來的泡沫，和用打泡網打出的泡沫也大不同，千萬別迷信濃密泡沫。

洗臉水不用冷熱交替

不同膚質的人，洗臉需要不同水溫。一般狀況下，乾性肌膚適合用冷水，中性肌膚適合用溫熱水，而敏感肌則適用和體溫將近的溫水。
 

洗臉不需要太用力

清潔很重要，但清潔只要適度就好，如果過度清潔，或是長期使用清潔力太強的產品，容易破壞嬌弱的肌膚屏障。

化妝水不一定要用化妝棉

化妝棉在臉部摩擦，容易破壞皮膚的天然屏障皮脂膜，用化妝水時可以試試用雙手，在臉上輕拍即可。

面膜不要天天敷

面膜有一定的保濕效果，但不需要天天敷，每周一到兩次，每次以15分鐘為限，面膜雖然能修護肌膚，但不應該當作基礎保養，和面膜比起，天天使用乳液和乳霜更為重要。

不要迷信天然護膚品

市面上標榜純天然護膚品，總會讓人覺得安全有效，但自製產品其實有安全隱憂，盲目輕信可能出現肌膚過敏，不慎選保養品，有可能慢慢變為敏感肌膚。

防曬霜要塗夠

防曬霜不是塗了就有效 塗的量一定要夠，否則就像沒塗一樣。以成年女性來說，每平分公分要塗抹2毫克才夠，也就是說一張臉加上脖子需要塗抹1~1.25cc，也就是說如果你手上的防曬乳是30ml，一個月就需要用完。

保養品不是越貴越好

貴的保養品不一定適合自己，對於敏感肌來說，保養品成分選擇很重要，要挑選不含香精、酒精和防腐劑，推薦醫美產品為首選，對肌膚比較沒顧慮。
 

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關鍵字：

抗老, 美肌習慣, 減齡, 保養, 生活習慣
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