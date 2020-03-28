女人過30想瘦下來更難！必學「高強度減肥法」一周-3kg　肚子餓吃5種健康食物

每個女人的終其一生都在實行減肥這件事，但是到底要怎麼減肥才瘦的下來？尤其年紀越大就越難減肥，而最近韓網瘋傳勸瘦名言：「女人過30再瘦不下來，就只能抱著肚子約會」，20歲的女人減肥很容易，但過了30歲想減肥真的不能只是用想！因此韓網專為30+女人制定的高強度減肥法，提高妳的新陳代謝加速減肥的功效，快點學起來助妳一臂之力！

如果妳多年來都用同一種方式減肥，或許會發現為甚麼效果大不如前？其實在不同階段，生活習慣及身體狀況都會有所改變，必須要因應變化為自己調整減肥計劃的重點，才能有效率的健康減肥喔！

而韓國網友所制定的這份高強度減肥法，會先從培養運動習慣跟調整飲食方式開始，再慢慢增強減肥的強度，因為大部分瘦不下來的人都是因為沒有好的減肥習慣，所以不用怕照著做就對了！

30+女人減肥第一步：注重飲食 ＋ 培養運動習慣

▲（圖／RCWW, INC）



30+女人身體機能開始下降，脂肪集中積聚在腹部；這時候的女性大部份需要兼顧家庭和事業，抽空做運動的動力更低，所以最好找到一種自己喜愛的運動並培養成減肥的習慣之一．

此外，還有一減肥重點就是要了解自己身體的健康和體質，可多攝取高蛋白質及低熱量的食物，有助增強身體新陳代謝，讓減肥的效果加倍。

飲食重點：減少進食的份量

▲（圖／KATHRIN ZIEGLER-GETTY IMAGES）



一開始減肥不要太激進，因此只要先從減少進食的份量即可，但少吃又怕餓要怎麼辦？建議可選擇複合性的碳水化合物，例如糙米飯、藜麥、蕃薯，這些屬於高纖維的五穀類可代替精製的碳水化合物如白飯、白麵線和米粉。

因複合性的碳水化合物需較長時間被人體吸收，可較平均地為身體提供熱量，也可穩定血糖，延長飽足感，就不用害怕一開始減肥時會肚子餓的難受！

30+女人減肥第二步：鍛鍊肌肉 ＋ 低強度帶氧運動



30歲後身體代謝率降低，也慢慢的只會花很少的時間做運動，若只以高強度運動減肥，身心疲憊下容易令人半途而廢，因此妳可以把減肥重點放在肌肉鍛鍊上，練好肌肉有助加快脂肪燃燒。

▲（圖／WILLIE B. THOMAS-GETTY IMAGES）



平時也可選擇一些在家就能做的簡單運動，例如抬腿、平板撐或是深蹲...等居家運動，只要簡單打開youtube找一找就能看到不少教學影片跟著一起做。

抬腿教學影片

平板撐教學影片

深蹲教學影片

飲食重點：進一步降低食慾

有些人會在減肥期間，因為怕會有罪惡感，特意戒吃所有＂可能會變胖＂的食物，但反而令她們根本吃不夠飽，讓減肥效果適得其反。因此，日常飲食應該適量進食脂肪、碳水化合物、蛋白質，以減少想吃的慾望，而去降低食慾．

▲（圖／BURCU ATALAY TANKUT-GETTY IMAGES）



每餐以低脂的肉類為主像是白肉跟海鮮，加上55-65%碳水化合物，如穀類（糙米、穀物）、麥類（燕麥片、蕎麥粉、全麥粉）、豆類...等，以及優質又低脂的蛋白質，例如低脂優格、杏包菇和豆腐...等，營養均衡的飲食反倒能加速減肥的效果．

30+女人減肥第三步：高效燃脂 + 伸展運動



當妳的身體為了減肥而培養起了運動習慣後，就表示這個時候妳的身體處於最佳狀態，有足夠體力應付高強度燃脂運動，只要配合節制的飲食，要減肥成功絕對是勝券在握了。

▲（圖／MASKOT-GETTY IMAGES）



平日則可多做一些伸展運動，有助保持身體柔軟度，及提升身體線條曲線。另外也可選一些能鍛鍊全身肌肉的運動，如跳舞、慢跑或游泳...等，加速妳的減肥效果！

飲食重點：肚子餓只能吃這些食物



通常來到第三步代表妳的減肥已經慢慢看得出效果，雖然三餐正常吃但是難免還是有嘴很饞或是睡前肚子餓的時候，這時要怎麼吃才不會讓減肥功虧一簣？

▲（圖／GUIDO MIETH-GETTY IMAGES）

營養師建議可以吃以下的健康食物止飢：

一杯脱脂牛奶／無糖豆漿＋3湯匙燕麥粉

全麥麵包

水煮蛋1個

香蕉1支

文／柯夢波丹 圖／IG@SEOLHWA939、@BABEBANI、GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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