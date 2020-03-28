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Dappei／5間北部特色「咖啡廳」　找一個角落，浸在書香與甜點裡品味生活

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文字。 圖片／Dappei

咖啡廳對你來說是什麼樣的存在呢？每當到了假日，與許久不見的朋友相約到咖啡廳敘敘舊，聊聊以前、談談未來；當一個人想要獨處時，來到這裡，喝杯咖啡配本書或是看部電影，好紓解生活上的那些壓力；又或者是忙碌的工作延續到了週末，可以找間 Cafe，聽著音樂，浸在咖啡香裡完成手邊的待辦事項。有許多的故事都在咖啡廳的角落裡發生著，而今天的你又選擇了哪間咖啡廳呢？若是沒有想法，就跟著 Dappei 的編輯們，打開這五扇門，享受其中吧！

▎Dappei 編輯團隊 —— Ladybird

❝ 平常沒事我就喜歡往咖啡廳跑，久而久之也累積一堆口袋名單，今天打算介紹其中一家「別所」給大家認識。別所位於小巷弄間，第一次去對於路痴的我來說有點麻煩（笑），可是踏進店內的剎那便已感到心滿意足，此起彼落的交談聲、溫暖和煦的自然光、散發誘人香味的食物讓我對這家店一見鐘情，其中一面牆還擺滿了帶有老派韻味的黑膠唱片，搭配店內未粉刷完而裸露的牆壁讓人嗅到店家獨特的品味。

第一次去時點了招牌滷肉飯，雖然價格會讓人有點心痛，不過卻讓我吃得意猶未盡，半熟的水煮蛋、爽口的醃蘿蔔、香氣四溢的滷肉飯盛裝在別緻的小碗裡，旁邊則擺上沾染胡麻醬的沙拉，相當解膩。當天為了找尋做手工卡片的靈感，擔心待在家會偷懶便來到此處，店內略為細碎的杯子碰撞聲與吵雜的聊天聲，沒有干擾到我，或許是因為環境讓我感到放鬆所以內心才能如此平靜吧。一邊啜飲鮮奶茶一邊打著電腦，整理流淌出來的思緒，居然讓我從下午時分直接坐到晚上，若不是略為空虛的肚子和我抗議，否則應該會直接坐到打烊吧！❞

（Photo Source：編輯自己）

咖啡廳名稱：別所 Shelter

地址：台北市大同區承德路三段 51 巷 18 號（民權西路 5 號出口）

▎Dappei 編輯團隊 —— Sofie

能窩在咖啡館看上一本好書配甜點，或是配著飲品聽著雨聲敲打文章，是人生最享受的事情之一，我很排斥去連鎖咖啡館，獨立咖啡館對我來說才有特殊讓人靜心的魔力，閱讀或寫文章最需要安靜，本次想推薦位於府中捷運站附近的咖啡館 Merci vielle，Merci vielle 位於黃石市場內迷宮般建築的二樓，雖然住在府中好一段時間，但還是花了一番功夫才找到它。

Merci vielle 空間不大卻溫馨，磨石地板與許多復古擺設增添不少懷舊味，每個位置各自不同卻很有特色，場地美中不足的是採光雖好但玻璃是霧面看不到窗外，若能觀賞到窗外會更加分。最推薦的是它們的甜點，本身不太喜愛甜品，但它們的甜品是會讓人冒出幸福泡泡的那種美味，丹麥吐司是人氣甜品，外酥內軟讓人忘記熱量為何物，甘心為它腆顏無恥大口吃下！下雨天若是無處去，不妨帶上房間偽裝成飾品的書，去 Merci vielle 消磨午后時光吧！

（Photo Source：Merci vielle

咖啡廳名稱：Merci vielle

地址：新北市板橋區府中路 50 號 2 樓

▎Dappei 編輯團隊 —— Nono

每到週末，我不是在貓咪咖啡廳裡，就是在貓咪咖啡廳的路上。這邊總有一股魔力，會把人類智商降得比貓咪還低，甚至還會瞬間得失語症，腳一踏進店內唯一會的詞彙只剩下一句：「喵」，好像學著貓咪的說話方式就能跟牠們溝通一樣，同時平日累積的壓力也跟著一聲「喵」而消失不見。與貓咪有約店內超過十隻貓，到現在我仍然分不清每一隻的名字，偶爾還會認錯貓咪。不過就像玫瑰即使不叫玫瑰依然芳香，就算名字叫錯，貓咪還是一樣可愛。店內沒有時間限制，只有分成下午場和晚場，點一杯飲品後，整個下午都窩在這裡也沒問題。雖然主打是貓皇們，餐點卻一點也不馬虎，也有提供插座。十分推薦給想找不限時咖啡廳和貓咪的人！

（Photo Source：與貓咪有約

咖啡廳名稱：與貓咪有約

地址：台北市松山區三民路 3 巷 21 號 1 樓

▎Dappei 編輯團隊 —— Fang

這是間位在公館，台大正門對面的一間小咖啡廳，店面則位在二樓，在窗邊有吧台坐位，一排的窗使得陽光灑落進來，白色牆面配上木質的桌椅，清新簡單的裝潢格外有日系感。而個人最推薦的，非餐點莫屬了，從甜食到鹹食都好食，如果你剛好是個抹茶控，那更不能錯過！首推「宇治抹茶白玉鬆餅」，它非一般常見的格子鬆餅，而是類似於甜甜圈的外表，但口感扎實，切開後會吃到夾在其中的白玉，再淋上抹茶醬，使得醇苦的抹茶味倍增。另外這道鹹食「煙燻鮭魚碾茶飯糰」，一口煙燻鮭魚配上融入了茶的飯糰，除了嚐起來會有淡淡的茶香味外，也能稍微緩解煙燻的重口味。雖然名為 Imperfect coffee，但餐點可說是近乎完美呢！

（Photo Source：Imperfect coffee & matcha

咖啡廳名稱：Imperfect coffee & matcha

地址：台北市大安區新生南路三段 96-5 號 2 樓

▎Dappei 編輯團隊 —— Lancelot

這次要推薦的是隱匿在熱鬧的東門小巷，本人極力推薦的 Elephant Machine ，和大眾的咖啡廳不同，擁有舒適不擁擠的空間，天氣好時靠窗邊的座位能完美享受到溫暖不刺眼的陽光，這間咖啡廳除了採光好外，店內充斥許多霓虹元素，從充滿藝術般的裝潢能感覺得到老闆對於美學的堅持與素養，他們家的咖啡更是一絕，蜜乳冷淬咖啡，是本人最愛的飲品，濃厚的乳香帶有點起士鹹味，配上極品的冷淬黑咖啡，喝完後不只醒腦更讓你的假日午後味覺殘留著幸福的滋味，久久不能自己。

（Photo Source：Elephant Machine

咖啡廳名稱：Elephant Machine

地址：台北市大安區永康街 37 巷 5 號

Dappei 結語：

咖啡廳對搭編來說是生活上不可或缺的一部分，不僅僅是「場所」的存在，它有時候就像是朋友一樣，開心的時候也好，心情低落的時候也好，都能跟它分享你的情緒，不說話，就這樣靜靜的陪著你。

文字編輯：Fang

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 食旅, 台北, 咖啡廳
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