全球首賣、15年熱銷！母親節買這10組就對了

記者李薇／台北報導、攝影

母親節檔期即將到來，身為日系品牌龍頭的資生堂推出許多特惠組合，整理必買的10大特惠組，每一款都是非常實用、推薦的單品，也是品牌非常熱賣的系列，很值得試試看。

1.資生堂 怡麗絲爾 奢潤進化水乳組，特價3200元

以膠原蛋白為強項的怡麗絲爾，這次推出水乳一起的組合，使用之後臉部肌膚會非常彈潤，很適合覺得肌膚有老化問題的女性使用，而且全部都是化妝水跟乳液的搭配，完全不會買到垃圾，超級實用。

2.資生堂 怡麗絲爾 彈潤雙星組，特價1400元

怡麗絲爾超級明星商品就是多效彈潤美肌乳T+，使用起來滑順好推勻，又可以當作防曬或是妝前使用，任何肌膚用過都會愛上它，搭配彈潤晚安凍膜w也是非常經典好用的款式，敷完隔天臉部都會有水玉光。

3.資生堂 HAKU 美白綺肌組，特價2200元

HAKU的驅黑淨白植萃綺肌露上市之後，立刻讓業績成長200%的神級美白精華液，這次在母親節也推出特惠組合，搭配莉薇特麗抗皺精露AA還有心機彩妝的妝前乳，一整套幫助夏天淨白的組合，不買對嗎？

4.資生堂 莉薇特麗 抗皺精露組，優惠價2600元

熱賣長達15年的口碑保養莉薇特麗的抗皺精露AA，直到現在每15分鐘還會賣出一瓶，可見其力量超級強大，裡面豐富的維他命A顆粒可以幫助肌膚抵抗老化，重現細緻平滑的彈潤光澤。

5.資生堂東京櫃心機彩妝組，優惠價1500元

這組合是可以隨意任搭的組合，只要購買心機彩妝1500元以上（需含有任一粉餅），就可以立刻獲得卸妝油、卸妝造還有調理潤膚皂，非常划算，而且完全不用擔心買到自己不適合用的單品。

6.艾杜紗 口碑明星暢銷組，優惠價2030元

艾杜紗的彈潤精華液還有高機能毛孔淨透凝膠一直都是超級好用的口碑商品，這次推出組合搭配零毛孔保濕雙效化妝水，非常適合剛入專櫃的小資女來入手。

7.肌膚之鑰 妝前粉漾組，售價3400元

肌膚之鑰旗下的無瑕光采妝前凝露一上市就受到很多彩妝師的喜愛，還有粉漾潤唇膏也是，這次同步推出組合，一次就可以買足兩樣商品，還贈送保濕露、潔膚皂還有卸妝霜，相當划算。

8.肌膚之鑰 精萃光采入門組，售價4550元

以整套的精萃光采系列做為搭配，裡面有潔膚皂、保濕露、精華乳、修護精華乳還有精質乳霜，買整套就可以擁有一個手拿包，超級有質感的單品讓人非常生火。

9.IPSA 流金霓彩限定組，優惠價3400元

一次集結了美膚微整機能液的霓彩版，光是用看的就覺得相當療癒，而這三支機能液也是品牌超級熱賣的單品，還是全球首賣，趁著母親節一次補足「濕敷神水」很可以。

10.資生堂 紅妍驚艷組，特價5600元

資生堂的紅妍機活露甫上市就立刻成為熱銷NO.1，這次母親節推出1＋1的正貨搭配補充瓶，直接兩罐帶回家，相當於7折的優惠就可以擁有，相當划算。