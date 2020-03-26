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Dyson宣佈生產「醫療呼吸器」　可運送病患與野外醫院使用

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▲Dyson宣布設計與製造醫療呼吸器。（圖／dyson提供）

▲Dyson宣布設計與製造醫療呼吸器，投入防疫第一線。（圖／dyson提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

英國知名家電品牌Dyson，今（3／26）宣佈將與與醫療技術和開發公司TTP（The Technology Partnership）合作，設計一款病床型的呼吸器，由於使用電池設計，可用於運送病患，或移送至野外醫院使用，能運用於目前正在全球猖獗的新冠肺炎，Dyson公司也將捐助5000台設備投入防疫第一線。

新冠肺炎疫情席捲全球，近期連英國也成為重災區，英國王儲查爾斯王子也證實被感染，Dyson品牌創辦人James Dyson近期向員工公開一則訊息，表示他收到英國首相鮑里斯・強森的電話，決定立即重新集中公司資源，與醫療技術和開發公司TTP（The Technology Partnership）合作開發並製造一款全新的呼吸器「The CoVent」。

▲Dyson宣布設計與製造醫療呼吸器。（圖／dyson提供）

▲其醫療呼吸器輕便且由電池供電，能設置在病床旁且有一定機動性。

該設備主要目的在滿足新冠肺炎患者的特殊臨床需求，適用於多種臨床環境，目前已經進入到製造程序，而其品牌的數位馬達是這款新設備的核心，進一步優化後，該設備將利用品牌空氣淨化專業知識，供應​​高品質的淨化空氣。

CoVent 主要是為了滿足新冠肺炎病患的臨床治療需求所設計開發，其供電來自於電池，可固定於病床也能攜帶使用，因此能支援不同臨床環境下的照護協助，包含能使用於疫情嚴重地區部署的野外醫院，以及在轉送病患的運送路途中使用。

此外，Dyson也表示在這場嚴重的國際危機中，將向國際社會捐贈5,000台設備，其中1,000台將捐贈給英國。

關鍵字：

Dyson, 醫療呼吸器, 肺炎, 疫情, 新冠肺炎, 武漢肺炎
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