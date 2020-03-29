談戀愛用IG避免3種壞習慣：強迫Po合照是大忌

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@hyunah_aa、Pinterest

現在的年輕人們各個都很會玩IG，每個人經營IG都有一套自己的方式，也是許多情侶們放閃的管道，更因此養成了某些情侶利用IG來判斷愛的程度、作為談戀愛的工具，或是分手後是否想念對方的依據等等不正確的觀念，想談一場長久、穩定的戀愛，或許該先改改以下的壞習慣：

＃強迫對方Po合照，不發就是不夠愛你

尤其是女孩子們，通常特別在意自己在對方版面出現的頻率，比較激進一點的甚至會因為對方沒發照片而大發雷霆。但是在IG上Po什麼都是個人自由，就算他不發合照也不代表他不愛你，發了合照更不代表愛你一輩子！

＃窺伺對方的追蹤對象、按讚照片

有些人真的把IG當作徵信社調查工具，以去看對方追蹤了什麼人、按讚留言了什麼照片為樂，抓住一點蛛絲馬跡就咬著不放，更會以此為生氣的理由。說真的，想追蹤就追蹤、想按讚就按讚，幾乎不代表什麼，不必將這些行為放大解讀，只會讓彼此難過而已。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Bin (현빈)（@hyunbin_actor）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 6:11 張貼

＃留著合照代表還愛著

「留著合照代表還愛著」是現任女友與前任都會有的疑問，現任女友會覺得不刪掉就代表還有留念，那自己是不是變成第三者？而已分手的前任則會覺得，難道他還覺得我們有復合的機會嗎？有些人留著照片只是想保存回憶，又或者照片中有其他人且是重要的回憶，這是每個人的習慣問題而已，以此判斷一個人的感情是相當不準確的。

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