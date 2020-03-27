「不貪心只會一事無成」　《華麗追隨》7大金句要你勇敢追夢

在 Instagram 查看這則貼文 Netflix Taiwan（@netflixtw）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 下午 9:41 張貼

▲《華麗追隨》詳述著女孩追求夢想的過程。

記者曾怡嘉 / 台北報導

蜷川實花執導的日劇《華麗追隨》正在NETFLIX熱播，劇情描述著身處在數位時代，不知不覺都被IG上Followers和LIKE數字操控，每天接受五花八門資訊，追求著人生不同階段想達成的目標，成為別人眼中的夢想就真的成功了嗎？以下金句或許會讓你反思人生的真諦。

▲蜷川實花執導的《華麗追隨》，描述小女生成名並追夢的過程。（圖／翻攝IG/elaiza_ikd、NETFLIX，以下同）

《華麗追隨》以璀璨鮮豔的東京生活為開場，描述著各個女生的美麗與哀愁，年輕演員百田夏目一直想在演藝圈闖出一片天，但無論如何努力依然無法嶄露頭角，直到被時尚攝影師奈良里美上傳了一張照片後，她的人生展開奇蹟式變化。

故事中每個女生都在為自己夢想努力，有人想紅，有人為著夢想奮鬥，有的希望生兒育女，這些女生就像是我們的縮影，追求著眼前的目標沒有對錯，但在追逐的過程中，你是否也曾迷失自己呢？以下劇中金句，值得筆記思考。

「不貪心只會一事無成」

女孩們儘管夢想吧！就算貪心又何妨？如果沒有目標，邁開步伐行動，所有的空想都只是想想，絕對不會有成功的那天。

「光是等待，不會得到想要的東西，不自己掌握機會的話，什麼事也不會改變」

成功不是等待就會自己送上門，改變包含著未知數，很多事情都有風險沒錯，唯有去做、把握每一次機會，才有可能翻身。

「在網路上追蹤人數的差距，若持續下去的話 就會變成人生的差距了」

不該對IG上的追蹤人數盲從，但若是本身沒有鬥志，不想成功，不走出舒適圈爭取夢想，你永遠都只會是默默無名的人。

「工作與身為女人的幸福，我兩樣都不會放棄」

身為女人不一定要取捨，可以的話盡自己所能，兩樣都不該放棄。

「為什麼你永遠只聽那些與你無關的所發出的聲音呢？」

別管那些忌妒的雜音，把心力放在愛你的人身上，世界上太多聲音，你要懂得去蕪存菁，不要被影響，就往自己的目標前進。

「走自己的路，然後，儘管別人去說三道四吧！」

別討好，更不在要在一別人的閒言閒語，在意太多事情反而綁手綁腳，當迷失的時候，只要聽從自己內心的聲音。

「你最大的追隨者，就是你自己！」

能陪你一輩子的是自己，這個身分會跟著你終老，就成為自己人生的追隨者吧！

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